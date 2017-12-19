Гаишникам урежут права на арест водителей

Генпрокуратура потребовала убрать из Административного регламента пункт, согласно которому ГИБДД может добиваться ареста водителя в случае, если тот откажется предоставлять инспектору автомобиль для преследования преступника.

Согласно действующим ПДД, законам «О полиции», «О государственной службе» и «О Федеральной службе безопасности» водитель обязан предоставить свое транспортное средство в случае необходимости пресечения преступления, погони за преступниками или подозреваемыми, а также для доставки в больницы граждан, нуждающихся в медпомощи.

По новому Административному регламенту, который начал действовать два месяца назад, если водитель отказывается предоставлять сотруднику ГИБДД транспортное средство, то против него может быть применена статья 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). Кроме штрафа в 500–1500 руб. она предусматривает еще и административный арест на срок до 15 суток, решение об аресте принимает суд.

Однако появление этой нормы вызвало правовую коллизию, так как наказание за отказ предоставить транспортное средство прописано в статье 12.25 КоАП (штраф 500 руб.). На это обратил внимание президент Московской коллегии правовой защиты водителей Виктор Травин. Он обратился с соответствующим письмом в Генпрокуратуру, пишет «КоммерсантЪ». В надзорном ведомстве с доводами правозащитника согласились и потребовали внести соответствующие изменения в документ. Сейчас проект поправок в регламент проходит правовую экспертизу.

Сразу после вступления в силу нового Административного регламента появилась масса жалоб от водителей, которые жалуются на то, что инспекторы ГИБДД угрожают административным арестом по любому поводу: видеосъемке работы или отказу открыть багажник. Чаще всего ГИБДД применяет эту норму к тем нарушителям, которые отказываются предъявлять документы, не останавливаются по требованию инспектора или отказываются снимать тонировку с автомобилей. В последнем случае водителю выдается требование устранить нарушение. В случае, если при повторной проверке незаконная тонировка все еще осталась на стеклах — применяют статью о неповиновении сотруднику полиции.

Эксперты говорят, что статья о неповиновении требованию полицейского появилась для пресечения нарушений в области общественного порядка и к работе ГИБДД никакого отношения не имела. Однако сегодня при малейшей возможности или спорной ситуации инспекторы угрожают водителям арестом.