Помог только суд: АВТОВАЗ заменит бракованную Весту на новую

Автовладелец неоднократно обращался на сервис по гарантии, но в конце концов не выдержал и через суд потребовал замены автомобиля.

Новенькую Ладу Весту житель Прионежского района (Карелия) приобрел за 647 110 рублей, однако практически сразу же автомобиль начал «сыпаться». Владелец неоднократно обращался к дилеру для выполнения гарантийного ремонта и однажды, руководствуясь ст. 15, 17–19 и 21 закона «О защите прав потребителей», попросил обязать ответчика заменить автомобиль на транспортное средство такой же модели и комплектации, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда.

Прионежский районный суд удовлетворил требования истца в части замены автомобиля на аналогичный новый в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу, моральный вред был оценен в 20 тыс. рублей. Также суд взыскал в пользу потребителя 10 000 рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения его требований потребителя.

Решение суда вступило в силу 19 декабря 2017 года.

Ранее владелец внедорожника Mercedes-Benz ML 350 добился его замены из-за постоянно ломающейся коробки передач.

За сгоревшую из-за неисправного электрооборудования Ладу Калину автовладельцу выплатили ее стоимость плюс возмещение морального вреда. На полученные деньги он сможет приобрести автомобиль в более богатой комплектации.

Ладу Калину автовладельцу выплатили ее стоимость плюс возмещение морального вреда. На полученные деньги он сможет приобрести автомобиль в более богатой комплектации. В 1,5 млн рублей оценил судья ущерб автовладельца, у которого неожиданно сгорел УАЗ Патриот. В суде представитель завода пытался доказать, что причина возгорания — неправильная эксплуатация внедорожника.



Фото: Lada