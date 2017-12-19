Взрывной характер: женщина залила бензин прямо в двигатель и запустила его

Инцидент со взрывом произошел утром 15 декабря в британском городе Ланкастер. Владелица малолитражки smart fortwo перепутала воздухозаборник двигателя с топливной горловиной, залила в нее бензин и включила зажигание.

Воздухозаборник круглой формы смарта прошлого поколения прикрыт круглой пластиковой предохранительной заглушкой, которую можно перепутать с лючком бензобака.

Летом мы рассказывали, как француженка по ошибке залила в масляную горловину двигателя своего Mini стеклоомывающую жидкость — результат поверг работников автосервиса в шок. Случай, имевший место в Ланкастере, еще более душераздирающий: автомобилистка плеснула топливо в воздухозаборник, перепутав его с топливной горловиной.

Как такое могло произойти? Дело в том, что двигатель автомобиля smart fortwo находится сзади, воздух на модели 2005 года выпуска, каковой владела пострадавшая 54-летняя Джули Никлин, поступает через круглое отверстие над задним левым колесом, а над задним правым имеется точно такое же по форме и размеру отверстие, предназначенное для заливки бензина. Воздухозаборник прикрыт пластиковой заглушкой, но ее не так уж сложно демонтировать, что Джули, вероятно, и сделала.

Взрыв произошел сразу после того, как автомобилистка включила зажигание. Громкий хлопок услышал 54-летний строитель Брайан Тёрнер, заправлявший свою машину на этой же АЗС. Он увидел, что в Cмарте горит женщина, открыл дверь, пламя обожгло ему руки и шею, но он вынул шокированную автомобилистку из салона и оттащил на безопасное расстояние. После этого в машине раздался еще один взрыв. У Джули обгорели волосы и оплавилась оправа очков, но благодаря плотной ткани пиджака тело ее осталось невредимым. Ожоги Брайна тоже оказались некритичными, в тот же день он вернулся на работу.

«Забавно, что люди продолжают говорить мне, что я герой, но я сам так не думаю. Я просто рад, что смог помочь этой женщине», — цитирует слова храброго строителя газета The Telegraph.

Smart fortwo в результате пожара бы полностью уничтожен. На малолитражках текущего поколения, к слову, форма воздухозаборника изменена: она теперь не круглая, а продолговатая, с двумя поперечными ребрышками внутри, перепуать воздуховод с топливной горловиной сейчас сложнее.

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Фото: Daimler