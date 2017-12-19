Помним, любим, скорбим: прошли поминки по пешеходному переходу

В Екатеринбурге на перекрестке, где раньше располагался переход, общественники разместили бумажный знак «зебры», перечеркнутый черной лентой.

... Так дорога выглядит сегодня

Зебру на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта по предписанию ГИБДД закрыли еще летом этого года, но общественность до сих пор не может успокоиться и пытается вернуть удобный переход, привлекая внимание городских властей такими вот акциями.

Активисты движения «Удобный город» написали на своей страничке ВКонтакте:

«Мы установили этот мемориал, чтобы напомнить екатеринбуржцам о том, что когда-то здесь были удобные наземные пешеходные переходы, но их принесли в жертву автомобилизации города. Рано или поздно справедливость будет восстановлена и удобные наземные переходы будут возвращены на улицы города. И мы приложим к этому все усилия».

ГИБДД Екатеринбурга ранее объяснила гражданам, что движение на многополосной дороге оживленное, поэтому его решили организовать таким образом, чтобы транспортные и пешеходные потоки не пересекались.

... А вот так выглядел этот пешеходный переход до того, как его ликвидировали. Место не очень приятное, не находите?

Неподалеку действительно есть подземный переход, но когда его строили, почему-то забыли о маломобильных гражданах. Лифта там нет, и на инвалидной коляске перейти по нему улицу очень сложно. В городской общественной организации «Свободное движение» объясняют, что от таких «недоделанных проектов» жить становится только хуже.

Возвращения перехода активисты, скорее всего, не добьются, но и тем, кто из благих побуждений поменял организацию движения в этой точке, стоит подумать о людях с ограниченными возможностями, мамах с колясками и инвалидах, а также тех, для кого в результате таких не до конца продуманных решений удобный город превращается в неудобный.

В Москве на одной из многополосных дорог не успели построить надземный пешеходный переход и временно обустроили регулируемый наземный переход.

Получилось очень опасно, но на нашу публикацию власти отреагировали практически сразу.

Фото: ВКонтакте и e1.ru