Помним, любим, скорбим: прошли поминки по пешеходному переходу

...Так дорога выглядит сегодня
Зебру на перекрестке улиц Куйбышева и 8 Марта по предписанию ГИБДД закрыли еще летом этого года, но общественность до сих пор не может успокоиться и пытается вернуть удобный переход, привлекая внимание городских властей такими вот акциями.
Активисты движения «Удобный город» написали на своей страничке ВКонтакте:
«Мы установили этот мемориал, чтобы напомнить екатеринбуржцам о том, что когда-то здесь были удобные наземные пешеходные переходы, но их принесли в жертву автомобилизации города. Рано или поздно справедливость будет восстановлена и удобные наземные переходы будут возвращены на улицы города. И мы приложим к этому все усилия».ГИБДД Екатеринбурга ранее объяснила гражданам, что движение на многополосной дороге оживленное, поэтому его решили организовать таким образом, чтобы транспортные и пешеходные потоки не пересекались.
...А вот так выглядел этот пешеходный переход до того, как его ликвидировали. Место не очень приятное, не находите?
Неподалеку действительно есть подземный переход, но когда его строили, почему-то забыли о маломобильных гражданах. Лифта там нет, и на инвалидной коляске перейти по нему улицу очень сложно. В городской общественной организации «Свободное движение» объясняют, что от таких «недоделанных проектов» жить становится только хуже.
Возвращения перехода активисты, скорее всего, не добьются, но и тем, кто из благих побуждений поменял организацию движения в этой точке, стоит подумать о людях с ограниченными возможностями, мамах с колясками и инвалидах, а также тех, для кого в результате таких не до конца продуманных решений удобный город превращается в неудобный.
- В Москве на одной из многополосных дорог не успели построить надземный пешеходный переход и временно обустроили регулируемый наземный переход.
- Получилось очень опасно, но на нашу публикацию власти отреагировали практически сразу.
Фото: ВКонтакте и e1.ru
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