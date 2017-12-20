Обновленный Jeep Cherokee лишили оригинальности

Jeep рассекретил первые фотографии обновленного кроссовера Cherokee. Видно, что в компании при рестайлинге решили сгладить спорную внешность.

Jeep Cherokee

На снимках заметно, что изменения во внешности кроссовера будут чисто косметическими. Практически все они сосредоточены в передней части машины. Как и ожидалось, метаморфозы стали ответом на критику, которая сыпалась на компанию с момента первого показа Cherokee.

В Jeep сгладили острые грани переднего бампера и немного увеличили головные фары. Расширители колесных арок из неокрашенного пластика увеличились в размерах, но в глаза больше не бросаются. Сзади появился новый бампер, а площадка для номерного знака переехала на дверь багажного отсека. Это визуально сделало корму более легкой.

Jeep Cherokee

Осторожный подход к мэйк-апу Чероки можно понять: критика критикой, а нынешнее поколение Cherokee продается как горячие пирожки и после исчезновения из гаммы кроссовера Liberty его продажи, по сравнению с предшественником, выросли более чем в два раза.

Интерьер, судя по единственному опубликованному фото, вообще не изменился. В компании говорят о выросшей «премиальности» Cherokee, так что кроссовер должен получить более качественные материалы отделки.

Jeep Cherokee

Технические детали не сообщаются, в компании обмолвились лишь о том, что силовые агрегаты стали производительнее и эффективнее. Так что, скорее всего, в моторной гамме изменений не будет: текущую силовую линейку просто модернизируют, чтобы сделать ее чуть экономичнее и одновременно мощнее.

Jeep Cherokee

Официальная премьера обновленного Jeep Cherokee состоится в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Ну а мы пока ждем появления на российском рынке Jeep Compass.

В октябре Jeep представил новое поколение Wrangler. Машина практически не изменилась, сохранив свою идеологию настоящего «проходимца».

Фото: Jeep