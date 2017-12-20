В Сургуте сэкономили на извозе чиновников. Как же они будут передвигаться?

Казалось, что стремление мэра Сургута пересадить всех чиновников со служебных машин на такси так и останется лишь благим намерением. Однако последовали реальные шаги в этом направлении.

В октябре глава Сургута Вадим Шувалов сообщил, что в регионе решено сократить транспортные расходы и пересадить всех чиновников, которым положены служебные автомобили, на такси. Называлась даже предполагаемая сумма экономии — 40 миллионов рублей в год!

Это оказалось не шуткой, и на сайте госзакупок действительно есть запись о выделении 15 миллионов рублей в 2018 году администрацией Сургута на оказание услуг извоза. Конкурс среди таксомоторных парков был проведен по всем правилам, в нем участвовали три индивидуальных предпринимателя и одна частная компания. Победителем признан один из местных бизнесменов, сообщает РИА Новости.

Согласно конкурсной документации: начиная со следующего года предприниматель обязан оказывать услуги такси для администрации Сургута круглосуточно, включая выходные. Требуемый автопарк — не менее 20 машин не ниже сегмента С и семь автомобилей не ниже сегмента D по классификации Европейской экономической комиссии. Если автомобиль опаздывает более чем на пять минут, оплачиваться будет лишь половина стоимости поездки.

По условиям конкурса, услуги на автомобилях класса С (Ford Focus, Volkswagen Golf и т.д.) должны стоить 576 рублей за час, 163 рубля за первый километр, 20 рублей — за последующие. В классе D (Ford Mondeo, Volkswagen Passat и другие) — 730 рублей за час, 213 рублей за первый километр, 28 рублей — за последующие, пишет Regnum со ссылкой на сайт госзакупок.

В других регионах также планируют оптимизировать расходы подобным образом. Кроме Татарстана и Удмуртии об этом объявил и столичный Дептранс. Сэкономить на этом планируют около 20% бюджета на транспорт для чиновников.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) недавно подвел итоги опроса: где, по мнению россиян, реальнее всего подработать. Первое место заняла работа водителем такси (42%), втрое — курьера (29%).

Фото: Андрей Махонин/ТАСС