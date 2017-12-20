BMW X7 встал на конвейер (но купить его пока нельзя)

Флагманский 7-местный кроссовер BMW дебютировал в виде концепткара в сентябре на Франкфуртском автосалоне, а теперь на заводе в американском Спартанбурге началась его тестовая сборка. Полностью рассекретят модель лишь в конце 2018 года.

На опубликованных пресс-службой BMW фотографиях со сборочной линии в Спартанбурге можно разглядеть некоторые элементы кроссовера Х7: к счастью консервативно настроенных поклонников баварской фирмы, гигантские клыки на бамперах, которыми щеголял франкфуртский концепт, в производство не пошли. А вот гипертрофированные фирменные ноздри у серийного X7 остались, по ним флагманский кроссовер можно будет безошибочно отличить спереди от прочих членов Х-семейства.

Также на фотографиях можно оценить лаконичные сдвоенные выхлопные патрубки, традиционные дверные ручки вместо концептуальных клавиш заподлицо, вертикальные хромированные накладки на передних крыльях, как у седана 7-й серии последнего поколения, два люка в крыше (один большой панорамный в передней части и один маленький для пассажиров третьего ряда), алмазоподобный нефиксируемый селектор режимов АКП на центральном тоннеле.

О технических особенностях модели пока известно немногое: колесная база — 3100 м, габаритная длина — около 5 м, линейка двигателей — от 2,0-литровых «турбочетверок» в составе гибридного привода до могучего V12.

В Спартанбурге сейчас ведется пуско-наладочное производство флагманского кроссовера, первые собранные экземпляры отправятся на сертификацию и финальные доводочные испытания, по итогам которых в конструкцию машину могут быть внесены незначительные изменения. Дизайн уже утвержден и меняться не будет, но на публике BMW X7 в ближайшие месяцы станет появляться исключительно в камуфляжной обертке. Полностью внешность и интерьер рассекретят только во время официальной премьеры модели, которая состоится ближе к концу 2018 года. Российский рынок для большого баварского кроссовера является одним из приоритетных.

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Фото: BMW