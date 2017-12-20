Разоружили: хэтчбеки Mini остались без автоматов

Британская компания заменила классический гидротрансформаторный автомат на хэтчбеках и кабриолете Mini на роботизированную коробку Steptronic с двумя мокрыми сцеплениями.

В самой компании утверждают, что такое решение пришло из мира автоспорта. Дескать, там коробки передач работают по такому же принципу: ведь передачи можно переключать даже при полностью открытом газе. О том, что автоматическая трансмиссия работает точно так же, в компании почему-то не уточняют.

Впрочем, о надежности можно не беспокоиться: для 7-ступенчатого робота в Mini выбрали более дорогую конструкцию с мокрыми сцеплениями, где фрикционная часть механизма помещена в ванну с маслом. При такой конструкции лучше отводится тепло, существенно меньше износ, роботы такого типа могут работать на двигателях с высоким крутящим моментом.

Вместо селектора выбора режимов работы автомата на центральном тоннеле теперь разместился нефиксируемый джойстик с режимами R-N-D. Если из режима В его подтолкнуть влево, то включится спортивный режим с возможностью ручного режима переключения передач. Режим же P (то есть «паркинг») включается отдельной кнопкой.

При этом работа роботизированной трансмиссии автоматически подстраивается под дорожные условия: электронный мозг коробки получает и анализирует GPS-данные. Например, перед поворотом она перейдет на одну или несколько ступеней вниз, а в связке поворотов будет удерживать передачу до момента выхода на прямик.

В Mini также утверждают, что настроили коробку так, что типичных для роботизированных трансмиссий дерганий и подталкиваний в городских пробках не будет — ее работа ничем не отличается от традиционного автомата.

Роботы появились на трех- и пятидверных хэтчбеках Mini, а также на кабриолете. Остальные модели пока оснащаются традиционным 8-ступенчатым автоматом производства японской Aisin. Естественно, в гамме большинства версий осталась и 6-ступенчатая механическая коробка.

Через пару лет в гамме Mini появится первый электромобиль. В компании говорят, что управлять им будет так же весело, как и машиной с обычным ДВС.

В начале года Mini представила кроссовер Countryman в спортивной версии John Cooper Works.

Фото: Mini