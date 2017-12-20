В России отзывают компактвэны Citroеn C4 Picasso — их нужно подклеить

На внеплановый ремонт предстоит отправиться компактным минивэнам Citroеn C4 Picasso, реализованным на нашем рынке официальными дилерами в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года. У них может расслоиться капот.

Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso

Citroen > C4 Picasso

Клеевые соединения широко используются в кузовах современных автомобилей, в том числе в несущих узлах. Но у Ситроенов дефект, к счастью, обнаружен в некритичном для целостности конструкции месте: клея недолили в капоты, между наружной и внутренней панелями. Как итог, в ходе эксплуатации эти панели могут разойтись.

Всего в группу риска попали 124 компактвэна Citroеn C4 Picasso, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев подклеят некачественно собранные капоты.

Фото: Citroеn

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Отзывы о Citroen C4 Picasso (1)

Citroen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Непремиальный минивен в  России это буханка, все остальное премиуим...

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