Клеевые соединения широко используются в кузовах современных автомобилей, в том числе в несущих узлах. Но у Ситроенов дефект, к счастью, обнаружен в некритичном для целостности конструкции месте: клея недолили в капоты, между наружной и внутренней панелями. Как итог, в ходе эксплуатации эти панели могут разойтись.
Всего в группу риска попали 124 компактвэна Citroеn C4 Picasso, список их VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров бесплатно для автовладельцев подклеят некачественно собранные капоты.
- В ноябре Citroen отзывал в России компактные кроссоверы C4 Aircross из-за неисправных упоров задних дверей и негерметичности электромоторов привода дворников.
- С весны этого года 7-местный Citroеn Grand C4 Picasso доступен в России с экономичным 115-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой МКП.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Citroеn
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