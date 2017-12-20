Бизнесмен решил продать Ferrari через комиссионку и забыл про машину

Бизнесмены бывают разные, но, понятное дело, у них полно забот и всякие мелочи типа Ferrari за 6 миллионов рублей у них просто могут вылететь из головы. Так произошло с одним российским предпринимателем, который отдал машину на продажу в автосалон.