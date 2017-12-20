МВД опубликовало проект нового Административного регламента по регистрации транспортных средств. В нем есть ряд существенных изменений, во многом в ведомстве пошли навстречу просьбам автовладельцев.

Впрочем, ответ на главный вопрос — как получить «красивые» номера (с особым сочетанием цифр и букв) — так и остается открытым. Эта возможность обсуждается в различных коридорах власти, в Госдуме лежат на рассмотрении сразу несколько вариантов легализации этой области, которая является одной из самых коррупционных в деятельности Госавтоинспекции. Но в МВД пока не спешат что-либо менять: выдавать номера подразделения будут либо с помощью специализированного программного обеспечения ФИС ГИБДД-М, то есть в простом возрастании цифровых значений, либо при использовании «антикоррупционного» режима присвоения знаков.

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Второй режим появился в Москве два года назад и сегодня действует во всех регистрационных подразделениях столицы: номер выбирается компьютером случайным образом из имеющихся по принципу лотереи. Теперь такой режим хотят распространить на всю страну.

Правда, это не мешает дельцам по-прежнему продавать «красивые» номера, но уже по другому принципу: они перевешиваются на дешевый автомобиль, вместе с которым их и получает покупатель, а затем вновь перевешивает, но на ту машину, что хотел изначально. Причем сами номера можно сдать на хранение в ГИБДД (если на то будет согласие начальника отдела ГИБДД) на срок до 180 суток — пока владелец не сменит автомобиль, например. По новому регламенту срок хранения увеличат вдвое — до 360 дней.

В регламенте подчеркивается, что присваиваться номера будут без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Авторы неспроста обошли стороной государственные структуры: многие из них, в основном силовые, давно уже резервируют себе серии номеров с определенным сочетанием букв. Так, номера с буквами ЕКХ во всех московских сериях выдают принадлежность автомобиля к Федеральной службе охраны (ФСО) или ФСБ.

Транзитные номера (их сегодня, по сути, выдают, только когда автомобиль навсегда покидает границы России) будут действовать 30 дней против 20 дней сегодня.

Так как с 1 июля следующего года начнется выдача электронных паспортов транспортных средств, в Регламенте уточнено, что старые, выданные до этого момента, будут иметь такую же силу.

Наконец, Регламентом предусмотрено прекращение регистрации автомобиля как по инициативе собственника, так и по инициативе ГИБДД. Так что, гаишникам будет проще лишать регистрации автомобили с существенными переделками конструкции.

Когда новый Регламент вступит в силу, неизвестно — после общественного обсуждения приказ должен подписать глава МВД, а затем документ обязаны зарегистрировать в Минюсте.

В начале осени общество взбудоражила новость о грядущем изменении формата автомобильных номеров. В МВД поспешили опровергнуть эту информацию.

Организовать специальные аукционы по продаже «красивых» номеров еще летом пообещал нынешний глава ГИБДД Михаил Черников.

Фото: АГН «Москва»