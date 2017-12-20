От Керчи до Тамани: Крымский мост соединил два берега

Завершена самая сложная часть строительства автодорожного моста. Есть мнение, что его могут открыть даже раньше срока.

Нитка металлоконструкций весом более 100 тысяч тонн протянулась над Керченским проливом между 288 опорами. В новом строительном сезоне дорожникам останется «одеть» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовить к началу движения автомобилей, сообщает информационный центр «Крымскмй мост».

Сегодня были сформированы последние метры пролетов, замкнувших мостовое полотно. Это наиболее сложный участок проекта, мост в этом месте огибает мыс Ак Бурун, где находится исторический памятник «Крепость Керчь».

Таким образом, завершена постройка мостового полотна автодорожной части Крымского моста — дороги длиной почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу она идет по насыпи).

Одновременно строители трудятся и над железнодорожной частью сооружения, там уже готово более половины всех опор, а до конца зимы начнут монтировать пролеты под железную дорогу над акваторией Керченского пролива.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов отметил, что «самая сложная история» в строительстве моста в Крым завершена, и высказал мнение, что мост может открыться даже раньше запланированного срока. Он считает, что знаковый пробный проезд президенту ничто не мешает совершить уже в марте. В принципе, транспорт по мосту ездит уже сейчас.

Напомним также, что недавно завершилось голосование за название, которое получит конструкция. Победил вариант «Крымский мост», чуть меньше голосов отдали россияне за название «Керченский мост».



Первые метры асфальтобетона на мосту уложили еще в июле этого года. Смесь для покрытия готовят недалеко от моста: на Таманском полуострове работает специальный мобильный комплекс.



Фото: инфоцентр «Крымский мост»