От Керчи до Тамани: Крымский мост соединил два берега

Нитка металлоконструкций весом более 100 тысяч тонн протянулась над Керченским проливом между 288 опорами. В новом строительном сезоне дорожникам останется «одеть» Крымский мост в асфальтобетон и до конца 2018 года подготовить к началу движения автомобилей, сообщает информационный центр «Крымскмй мост».
Сегодня были сформированы последние метры пролетов, замкнувших мостовое полотно. Это наиболее сложный участок проекта, мост в этом месте огибает мыс Ак Бурун, где находится исторический памятник «Крепость Керчь».
Таким образом, завершена постройка мостового полотна автодорожной части Крымского моста — дороги длиной почти 17 км (еще 2 км на керченском берегу она идет по насыпи).
Одновременно строители трудятся и над железнодорожной частью сооружения, там уже готово более половины всех опор, а до конца зимы начнут монтировать пролеты под железную дорогу над акваторией Керченского пролива.
Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов отметил, что «самая сложная история» в строительстве моста в Крым завершена, и высказал мнение, что мост может открыться даже раньше запланированного срока. Он считает, что знаковый пробный проезд президенту ничто не мешает совершить уже в марте. В принципе, транспорт по мосту ездит уже сейчас.
- Напомним также, что недавно завершилось голосование за название, которое получит конструкция. Победил вариант «Крымский мост», чуть меньше голосов отдали россияне за название «Керченский мост».
- Первые метры асфальтобетона на мосту уложили еще в июле этого года. Смесь для покрытия готовят недалеко от моста: на Таманском полуострове работает специальный мобильный комплекс.
Фото: инфоцентр «Крымский мост»
Читать комментарии (5)