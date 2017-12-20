Бизнесмен решил продать Ferrari через комиссионку и забыл про машину

Бизнесмены бывают разные, но, понятное дело, у них полно забот и всякие мелочи типа Ferrari за 6 миллионов рублей у них просто могут вылететь из головы. Так произошло с одним российским предпринимателем, который отдал машину на продажу в автосалон.

Истории этой уже больше двух лет. В 2014 году 30-летний российский бизнесмен решил продать принадлежащий ему спорткар прославленной итальянской марки. Рассудив, что сайты с частными объявлениями не лучший способ реализовать автомобиль стоимостью 6 млн руб., он отправился в один из частных салонов, который взялся за продажу Ferrari на условиях комиссии. Отдал менеджерам машину и ключи и стал ждать звонка. А потом просто забыл про нее.

Вспомнил он об автомобиле случайно — через полгода увидел в новостях, что автосалон принадлежал мошенникам и все находившиеся там люксовые иномарки были проданы за границу.

Однако и эта информация не сподвигла бизнесмена предпринять какие-либо действия. Лишь спустя еще полтора года он наконец-то обратился в полицию, пишет телеграм-канал Mash. Теперь полицейским предстоит нелегкая задача что-то делать с новым эпизодом уже закрытого дела о мошенничестве.

Летом в Москве за несколько часов из автосалона угнали сразу 13 люксовых иномарок.

А не так давно в столице сгорел автосервис, в котором по странному совпадению, пострадали только внедорожники Mercedes-Benz G500.

Фото: Ferrari