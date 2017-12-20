Беспредельщик с Дорогомиловской улицы установлен, но не пойман

Почти две недели понадобилось столичной полиции, чтобы установить личность водителя, который демонстративно нарушил сразу несколько пунктов Правил дорожного движения и создал несколько опасных ситуаций.

Напомним, что в начале декабря в Сети появилось видео, на котором водитель на Большой Дорогомиловской улице выезжает на встречную полосу, затем возвращается на свою сторону, проезжая светофор на запрещающий сигнал, едва не врезается в автомобили, затем вновь выезжает на встречку и в итоге проезжает по тротуару.

Многие посчитали такое вызывающее поведение ответом полиции, которая все чаще стала привлекать к ответственности мажоров, выкладывающих видео своих «подвигов» в Сеть. Однако столичной Госавтоинспекции удалось установить личность нарушителя. Имя его не сообщается, говорится лишь, что за рулем был 22-летний «приезжий молодой человек».

В итоге на водителя были составлены протоколы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях. Среди них: нарушение правил движения по автомагистрали, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, несоблюдение требований знаков и разметки.

Правда, судя по всему, нарушитель, как и обещал, столицу покинул. Все материалы ГИБДД были направлены в суд, который и будет принимать решение. Нарушителя в суд не доставили. Кстати, если молодой человек не врал, то ездит он без прав.

Российская золотая молодежь начала отжигать и за границей: на Лазурном берегу девушки из России проехались по пешеходной зоне, а на еще одном видео по встречке машина движется в американском Нью-Йорке.

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