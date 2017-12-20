Офранцузился: представлен обновленный микроавтобус Hyundai H-1

В Южной Корее без всякой помпы и предварительных анонсов поступил в продажу обновленный Hyundai Grand Starex, который в России и Европе известен как H-1. Автомобиль получил передок во французском стиле и более изысканный интерьер.

С дизайном Hyundai H-1/Grand Starex творится что-то странное, и это, возможно, объясняет гробовое молчание международных пресс-служб корейской фирмы по поводу его обновлений. Осенью прошлого года в Малайзии дебютировала местная версия этой модели с «лицом» минивэна Toyota Alphard, а теперь у себя на родине Grand Starex предстал с передком в стиле Renault! Характерный вырез фальшрадиаторной решетки роднит корейский микроавтобус, в частности, с кроссовером Koleos второго поколения и пикапом Alaskan.

Скупой корейский пресс-релиз также сообщает, что у Гранд Старекса после обновления появились новые светодиодные задние фонари, функция удержания автомобиля на уклоне, улучшенная шумоизоляция.

В салоне — полностью новые передняя панель и дверные карты. На центральной консоли — дискретный топорщащийся мультимедийный модуль с 8-дюймовым сенсорным экраном.

Изменений по технике нет. В Корее автомобиль доступен как с задним, так и с полным приводом в виде микроавтобуса (вмещает до 12 человек) или коммерческого фургона. В России на данный момент предлагаются только заднеприводные модификации с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 116 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механикой и 170 л.с. в паре с 5-ступенчатым автоматом. Получат ли продаваемые на нашем рынке микроавтобусы свежую корейскую или малайзийскую внешность, пока неизвестно.

В 2018 году компания Hyundai обещает вывести на российский рынок три новых кроссовера.

Минувшей осенью на наш рынок вернулся бизнес-седан Hyundai Sonata.

Фото: Hyundai