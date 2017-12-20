Лимит выплаты по ОСАГО увеличивается до 400 тысяч (но не сейчас и не везде)

Сегодня во втором чтении одобрены поправки к Закону об ОСАГО. Принять их торопятся еще до завершения осенней сессии Госдумы.

Поправки к Закону об ОСАГО касаются увеличения лимита выплаты при оформлении европротокола с нынешних 50 тыс. до 100 тыс. руб. При этом оформить аварию по упрощенной схеме без вызова сотрудника ГИБДД можно будет даже в случае, если участники не договорились, кто из них виновник аварии. До сих пор это было непременным условием и связано с тем, что документы в страховую компанию сдает один из участников, а именно — пострадавший. После вступления в силу поправок стороны должны будут зафиксировать факт ДТП и координаты машин в момент аварии с помощью глобальной навигационной спутниковой системы (ЭРА-ГЛОНАСС) либо с помощью фотосъемки машин и передать в систему ОСАГО.

Особые условия прописаны для Москвы, Санкт-Петербурга и их пригородов. Для этих регионов лимит увеличен до 400 тыс. руб., но при выплате свыше 100 тыс. руб. у участников не должно быть разногласий относительно виновника аварии.

В документе оговаривается, что передавать данные об аварии можно также с помощью специального мобильного приложения.

Оформить аварию по европротоколу сейчас можно лишь в случае, если есть согласие между участниками о виновнике аварии, нет раненых, в ДТП только два участника и не нанесен вред иному имуществу, кроме автомобилей виновника и пострадавшего.

До конца осенней сессии остается 2 дня, до этого закон планируют принять в третьем чтении. В силу он должен вступить 1 июня 2018 года, а норма о возможности разногласий участников ДТП — 1 октября 2019 года.

Кроме того, сегодня в окончательном чтении был принят закон «Об организации дорожного движения в РФ». Не все депутаты единодушны относительно пользы этого документа.

В 2018–2019 годах мелкие аварии можно будет оформить с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Все можно сделать с помощью смартфона — сфотографировать место ДТП, заполнить данные об аварии и переслать в страховую.



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