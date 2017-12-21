«Дорожный патруль» Москвы обзавелся пикапами и квадрокоптерами

С нового года в парке дорожного патруля Центра организации дорожного движения к пяти легковым автомобилям добавят еще пять пикапов. Об этом со ссылкой на руководителя ЦОДД Вадима Юрьева сообщает АГН «Москва».
Экипажи пикапов оснастят еще и квадрокоптерами, это очень поможет на участках, где затруднен проезд. Проанализировать ситуацию с высоты птичьего полета гораздо удобнее, считают в ЦОДД. Кроме того, полученная с квадрокоптера информация станет хорошей доказательной базой для разбора мест аварий.
Дорожный патруль работает 24 часа семь дней в неделю и проводит мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектирует трассы, помогает при ДТП, регулирует дорожное движение, помогает сотрудникам экстренных служб и т.д.
- Что еще входит в обязанности службы, которую организовал московский Центр организации дорожного движения? Об этом читайте в материале нашего автора.
- Дорожный патруль ЦОДД сейчас состоит из пяти экипажей, которые получают информацию из Ситуационного центра. К июню 2018-го число экипажей хотят увеличить до тридцати.
- Похоже, квадрокоптеры становятся любимой игрушкой столичного ЦОДД: так, на МКАДе планируют развернуть пункты для быстрого разбора ДТП. Для осмотра и фиксации мест аварии оперативные группы также оснастят квадрокотерами.
Фото: АГН «Москва»
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