От идеи ликвидировать Госавтоинспекцию как самостоятельную единицу в структуре МВД отказались, но реформа ведомство все же ждет. Теперь его хотят превратить в настоящую дорожную полицию, такую же, что существует в развитых странах.

Впервые слухи о том, что ГИБДД будет расформирована, а ее сотрудники войдут в состав Патрульно-постовой службы, заговорили весной. Однако МВД поспешило опровергнуть эту информацию. Затем в Сети всплыли приказы о запрете приема на работу новых гаишников, но МВД вновь открестилось от того, что собирается упразднять ГИБДД.

Однако масштабная реформа ГАИ все же ждет. Ведомство сохранит свою самостоятельность, его сотрудников никто не будет сокращать в массовом порядке (особенно с учетом того, что за последние пять лет численность состава и так сокращена почти на 22%).

Сотрудников ГИБДД намерены разгрузить от бумажной работы и не свойственных им функций, чтобы ведомство начало заниматься своей непосредственной работой, то есть обеспечением дорожной безопасности, со временем превратившись в настоящую дорожную полицию.

Так, сотрудники ДПС практически полностью перестанут выезжать на оформление аварий, рассмотрение административных дел сведется к минимуму, а группы разбора будут фактически упразднены, заявил изданию «Газета.ру» источник в МВД. Также сотрудники ГИБДД будут меньше заниматься админпрактикой на дорогах. Вместо этого увеличится количество комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме. На сотрудников же ДПС ложится ответственность дополнять их работу и ловить пьяных и неадекватных водителей, а также водителей, которые нарушают те пункты ПДД, что не фиксируются камерами.

Кроме того, ГИБДД может даже отказаться от такой функции, как прием экзаменов у кандидатов в водители: уже несколько лет обсуждается возможность передачи этой обязанности автошколам, а Госавтоинспекция будет только выдавать водительские удостоверения.

Правда, насколько затянется новая реформа, неизвестно. Даже по самым оптимистичным прогнозам, весь процесс займет несколько лет. А сокращения в ГИБДД, если они и будут, коснутся только кабинетных сотрудников.

В МВД также готовят реформу регистрации транспортных средств.

В ближайшем будущем функции по оформлению штрафов с камер будут переданы от ГИБДД местным властям.

Фото: ИТАР-ТАСС