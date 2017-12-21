Судить будут строже: пьяными водителями займутся районные суды

Согласно проекту поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, уголовные дела против пьяных водителей, пойманных за рулей повторно, заберут от мировых судей и передадут в районные суды.

Пленум Верховного суда России одобрил проект поправок в УПК, которые передают в подсудность районных судов ряд статей УК. В частности, предлагается забрать от мировых судей и передать районным дела об уголовном наказании пьяных водителей.

Напомним, два года назад при повторном нарушении (езде за рулем подшофе) водителям грозил лишь штраф в 50 тыс. рублей и лишение прав на 3 года. Депутаты в рамках борьбы с пьянством решили ужесточить наказание и теперь пьяницу-рецидивиста, пойманного за рулем, ждет либо штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок (с лишением водительских прав на срок до 3 лет). Повторным считается нарушение, произошедшее в течение года после первого.

По имеющейся статистике, с января по июнь этого года за повторную пьяную езду были осуждены 33,4 тысячи водителей, все дела рассматривали мировые судьи. Система наказания в этом случае оказывается двухступенчатой: в первый раз водителя наказывают по статье КоАП — лишают прав, а во втором — уже согласно Уголовному кодексу. Но занимаются этим мировые судьи, и не исключена ситуация, когда одному и тому же служителю Фемиды придется рассматривать сначала административное, а потом и уголовное дело одного и того же водителя.

С точки зрения закона, это не совсем верно, поскольку первое решение является доказательством по второму делу, уже уголовному, а оба дела рассматривал один и тот же человек. А вдруг в первом случае была допущена ошибка? Выходит, судья вынужден проверять свое же собственное решение.

В другом случае может статься, что мировой судья должен проверить решение районного суда, то есть вердикт вышестоящей инстанции. Это в случаях, когда дела об административном наказании пьяных водителей передаются в районные суды, например если надо провести длительные экспертизы.

Это несоответствие, пишет «Российская газета», решено исправить, передав уголовные статьи с административной преюдицией (когда сначала выносится административное наказание, а потом уголовное) районным судам.

Кроме пьяных водителей, пойманных повторно за рулем, поправка коснется и дебоширов, которых повторно наказывают за побои.

Нынешнее наказание за повторное пьяное вождение в МВД также посчитали слишком мягким и готовятся снова его ужесточить. Речь идет об увеличении штрафа и срока лишения свободы.

Впрочем, некоторых от вождения в нетрезвом состоянии не останавливают ни высокие штрафы, ни лишение водительских прав, как этого барнаульца, который снова сел за руль подшофе, притом что общий срок лишения прав у него составил более 46 лет.



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