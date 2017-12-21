Будущее Subaru под угрозой: обвиняют в махинациях

Вокруг компании Subaru разгорелся новый скандал: регуляторы заподозрили ее в занижении показателей расхода топлива на некоторых моделях. Если информация подтвердится, то Subaru может ждать судьба Mitsubishi, которая не смогла оправиться после аналогичного скандала и потеряла независимость.

Еще совсем недавно казалось, что у Subaru дела идут только в гору: на мотор-шоу в Лос-Анджелесе она представила большой семиместный кроссовер Ascent, а затем подтвердила разработку нового поколения культовой модели WRX.

Но одновременно в Японии разгорался скандал, начало которому было положено осенью, когда выяснилось, что окончательную процедуру контроля выпускаемых в Японии автомобилей на протяжении последних 30 лет проводили несертифицированные сотрудники.

В ходе внутреннего расследования, проводящегося Subaru совместно с министерством транспорта Японии, поступило несколько сигналов о том, что сотрудники Subaru могли занижать данные о реальном пробеге «референтных» образцов автомобилей. А это, в свою очередь, напрямую сказывалось на цифрах расхода топлива. Об этом якобы сообщили инспекторы Subaru нанятым самой компанией аудиторам, которые и проводят расследование.

Любопытно, что, по неофициальным данным, изначально информация о махинациях в Subaru с пробегом и экономичностью моделей поступила в государственные органы от Toyota, которая засомневалась в истинности данных расхода на купе Toyota GT86.

Ничего не напоминает? По такому же сценарию развивались события вокруг Mitsubishi Motors. Компания Nissan, для которой «три бриллианта» делали ряд моделей, засомневалась в правдивости данных по расходу топлива. В итоге манипуляции вскрылись, в Mitsubishi признали свою вину, и компания потеряла независимость: контроль над ней получил именно Nissan.

Конечно, пока ничего не доказано, а Subaru, похоже, добровольно признаваться в каких-либо махинациях не собирается. Однако всего за день акции компании на токийской бирже обвалились на 8,5%, достигнув самого низкого уровня с июля 2016 года.

Фото: Subaru