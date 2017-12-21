Полицейский в отпуске прокалывал шины грузовикам

В Испании задержан 51-летний сотрудник правоохранительных органов, проколовший покрышки у нескольких десятков грузовиков. Его действия не привели к авариям, но вызвали пробки на дорогах.

Мотивы злоумышленника пока не установлены. Возможно, какой-то дальнобойщик ему насолил и ушел от законного наказания, после чего полицейский решил мстить всем водителям большегрузов, что встречались ему на пути.

Как сообщает газета La Vanguardia, 51-летний сотрудник одного из испанских пенитенциарных учреждений во время отпуска выходил на автостраду AP-7 в Каталонии и на парковках, расположенных между 136-м и 149-м километрами, методично портил покрышки фурам. Первого декабря он проколол шины у 14 автомобилей, 5 декабря от его рук пострадали более 30 машин. Некоторые водители не сразу заметили проколотые шины, отправились в рейс и вынуждены были встать прямо на дороге, чтобы сменить поврежденные покрышки или дождаться техпомощи. Из-за этого движение на автостраде AP-7 было затруднено, полицейским пришлось перенаправлять трафик на другие дороги, при этом, по мнению следователей, диверсия отпускника могла обернуться куда большими проблемами: например, одна или несколько машин могли попасть в ДТП, но этого, к счастью, не произошло.

В сентябре в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который проколол шины у 31 автомобиля. Свой поступок он объяснил плохим настроением и запоем, вызванным ссорой с бывшей супругой.

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Фото: BPW