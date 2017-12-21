Машину в аренду: самые популярные марки у россиян

Стало известно, в каких странах российские автопутешественники чаще всего предпочитают пользоваться услугой проката автомобилей и каким моделям отдают предпочтение на отдыхе. Также мы расскажем, где и сколько это стоит.

Россияне чаще всего берут напрокат автомобили в Италии, Испании и Германии — на эти три страны за 11 месяцев 2017 года пришлось около 40% общего количества бронирований, такие данные приводит сервис OneTwoTrip. В пятерку популярных у автопутешественников мест также попали Франция и Кипр. Специалисты сервиса говорят, что рейтинг возглавили страны с большими территориями и множеством интересных исторических мест, зачастую удаленных друг от друга на комфортные для поездки на авто расстояния.

Страна с самой дорогой арендой автомобилей — Германия, в среднем за аренду там придется выложить около 2,8 тыс. рублей, а в Хорватии самая низкая цена — всего 1,4 тыс. рублей. Для сравнения скажем, в Италии суточная аренда составит 2,2 тыс. рублей, в Испании — 1,7 тыс. рублей, в США- 2,6 тыс. рублей, в Израиле — 1,8 тыс рублей.

В странах, вошедших в топ-15 по популярности автопутешествий, самыми востребованными марками автомобилей у россиян стали Toyota и Volkswagen. Так, автомобили немецкого бренда чаще всего берут напрокат в Испании, Франции, Португалии и Хорватии, а Тойоты предпочитают в Греции, США, Таиланде, Турции и Молдавии.

Выбор марки часто зависит от особенностей национальных авторынков. Так, в Италии выбирают Fiat, в Чехии — Шкоду, а в Германии — BMW.

Теперь о самых популярных моделях автопутешественников, арендующих машины. Сразу отметим, что самая популярная марка может быть одна, а самая популярная модель относится к другому бренду. Так в Италии, например, все совпадает, там излюбленный автомобиль для путешествий — Fiat Panda, а в Испании — Fiat 500, притом что по частоте выбора все же превалирует марка VW. Во всех странах, где выбрали Volkswagen, это чаще всего Golf, а среди Тойот наиболее популярны Ярисы, Айго и Приусы.

Теперь по срокам аренды. Чаще всего машины берут от 1 до 4 дней, таких заказов около 31%, или на срок от 5 до 8 дней — тоже 31%. 27% пользуются прокатом больше недели, а 11% — больше двух.

Топ-15 стран по популярности путешествий на автомобиле (составлен на основе данных о бронировании авто за 2017 год)

Место

Страна

Средняя стоимость аренды в сутки, руб.

1

Италия

2201

2

Испания

1755

3

Германия

2795

4

Франция

2438

5

Кипр

1696

6

Греция

2538

7

США

2604

8

Португалия

1998

9

Хорватия

1390

10

Болгария

1848

11

Таиланд

1477

12

Турция

1855

13

Чехия

1711

14

Израиль

1782

15

Молдавия

1962

Фото: depositphotos.com

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