Машину в аренду: самые популярные марки у россиян

Стало известно, в каких странах российские автопутешественники чаще всего предпочитают пользоваться услугой проката автомобилей и каким моделям отдают предпочтение на отдыхе. Также мы расскажем, где и сколько это стоит.

Россияне чаще всего берут напрокат автомобили в Италии, Испании и Германии — на эти три страны за 11 месяцев 2017 года пришлось около 40% общего количества бронирований, такие данные приводит сервис OneTwoTrip. В пятерку популярных у автопутешественников мест также попали Франция и Кипр. Специалисты сервиса говорят, что рейтинг возглавили страны с большими территориями и множеством интересных исторических мест, зачастую удаленных друг от друга на комфортные для поездки на авто расстояния.

Страна с самой дорогой арендой автомобилей — Германия, в среднем за аренду там придется выложить около 2,8 тыс. рублей, а в Хорватии самая низкая цена — всего 1,4 тыс. рублей. Для сравнения скажем, в Италии суточная аренда составит 2,2 тыс. рублей, в Испании — 1,7 тыс. рублей, в США- 2,6 тыс. рублей, в Израиле — 1,8 тыс рублей.

В странах, вошедших в топ-15 по популярности автопутешествий, самыми востребованными марками автомобилей у россиян стали Toyota и Volkswagen. Так, автомобили немецкого бренда чаще всего берут напрокат в Испании, Франции, Португалии и Хорватии, а Тойоты предпочитают в Греции, США, Таиланде, Турции и Молдавии.

Выбор марки часто зависит от особенностей национальных авторынков. Так, в Италии выбирают Fiat, в Чехии — Шкоду, а в Германии — BMW.

Теперь о самых популярных моделях автопутешественников, арендующих машины. Сразу отметим, что самая популярная марка может быть одна, а самая популярная модель относится к другому бренду. Так в Италии, например, все совпадает, там излюбленный автомобиль для путешествий — Fiat Panda, а в Испании — Fiat 500, притом что по частоте выбора все же превалирует марка VW. Во всех странах, где выбрали Volkswagen, это чаще всего Golf, а среди Тойот наиболее популярны Ярисы, Айго и Приусы.



Теперь по срокам аренды. Чаще всего машины берут от 1 до 4 дней, таких заказов около 31%, или на срок от 5 до 8 дней — тоже 31%. 27% пользуются прокатом больше недели, а 11% — больше двух.

Согласно другому исследованию, в России самыми популярными направлениями для автопутешествий являются Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, белорусские Минск и Могилев.

Об особенностях автопутешествий в Финляндию подробно рассказал наш автор в своем материале.

Европейский рейтинг стран с самыми высокими автоштрафами возглавили Великобритания, Германия и Италия.



Топ-15 стран по популярности путешествий на автомобиле (составлен на основе данных о бронировании авто за 2017 год)

Место Страна Средняя стоимость аренды в сутки, руб. 1 Италия 2201 2 Испания 1755 3 Германия 2795 4 Франция 2438 5 Кипр 1696 6 Греция 2538 7 США 2604 8 Португалия 1998 9 Хорватия 1390 10 Болгария 1848 11 Таиланд 1477 12 Турция 1855 13 Чехия 1711 14 Израиль 1782 15 Молдавия 1962

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