Машину в аренду: самые популярные марки у россиян

Россияне чаще всего берут напрокат автомобили в Италии, Испании и Германии — на эти три страны за 11 месяцев 2017 года пришлось около 40% общего количества бронирований, такие данные приводит сервис OneTwoTrip. В пятерку популярных у автопутешественников мест также попали Франция и Кипр. Специалисты сервиса говорят, что рейтинг возглавили страны с большими территориями и множеством интересных исторических мест, зачастую удаленных друг от друга на комфортные для поездки на авто расстояния.
Страна с самой дорогой арендой автомобилей — Германия, в среднем за аренду там придется выложить около 2,8 тыс. рублей, а в Хорватии самая низкая цена — всего 1,4 тыс. рублей. Для сравнения скажем, в Италии суточная аренда составит 2,2 тыс. рублей, в Испании — 1,7 тыс. рублей, в США- 2,6 тыс. рублей, в Израиле — 1,8 тыс рублей.
В странах, вошедших в топ-15 по популярности автопутешествий, самыми востребованными марками автомобилей у россиян стали Toyota и Volkswagen. Так, автомобили немецкого бренда чаще всего берут напрокат в Испании, Франции, Португалии и Хорватии, а Тойоты предпочитают в Греции, США, Таиланде, Турции и Молдавии.
Выбор марки часто зависит от особенностей национальных авторынков. Так, в Италии выбирают Fiat, в Чехии — Шкоду, а в Германии — BMW.
Теперь о самых популярных моделях автопутешественников, арендующих машины. Сразу отметим, что самая популярная марка может быть одна, а самая популярная модель относится к другому бренду. Так в Италии, например, все совпадает, там излюбленный автомобиль для путешествий — Fiat Panda, а в Испании — Fiat 500, притом что по частоте выбора все же превалирует марка VW. Во всех странах, где выбрали Volkswagen, это чаще всего Golf, а среди Тойот наиболее популярны Ярисы, Айго и Приусы.
Теперь по срокам аренды. Чаще всего машины берут от 1 до 4 дней, таких заказов около 31%, или на срок от 5 до 8 дней — тоже 31%. 27% пользуются прокатом больше недели, а 11% — больше двух.
- Согласно другому исследованию, в России самыми популярными направлениями для автопутешествий являются Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, белорусские Минск и Могилев.
- Об особенностях автопутешествий в Финляндию подробно рассказал наш автор в своем материале.
- Европейский рейтинг стран с самыми высокими автоштрафами возглавили Великобритания, Германия и Италия.
Топ-15 стран по популярности путешествий на автомобиле (составлен на основе данных о бронировании авто за 2017 год)
|
Место
|
Страна
|
Средняя стоимость аренды в сутки, руб.
|
1
|
Италия
|
2201
|
2
|
Испания
|
1755
|
3
|
Германия
|
2795
|
4
|
Франция
|
2438
|
5
|
Кипр
|
1696
|
6
|
Греция
|
2538
|
7
|
США
|
2604
|
8
|
Португалия
|
1998
|
9
|
Хорватия
|
1390
|
10
|
Болгария
|
1848
|
11
|
Таиланд
|
1477
|
12
|
Турция
|
1855
|
13
|
Чехия
|
1711
|
14
|
Израиль
|
1782
|
15
|
Молдавия
|
1962
Фото: depositphotos.com
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