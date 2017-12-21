Верховный суд: страховая всегда несет ответственность за ремонт по ОСАГО

После введения натурального возмещения по ОСАГО, то есть ремонта пострадавшего автомобиля, возникла настолько большая масса спорных моментов, что свои разъяснения по данному вопросу готовит Верховный суд.

Вопрос применения судами новой редакции закона об «автогражданке» вынесен на сегодняшний пленум Верховного суда. По его итогам будет выпущено постановление, которое разъяснит судам, как действовать в той или иной ситуации.

Напомним, что с весны этого года при возмещении ущерба по ОСАГО действует приоритет направления в сервис (натуральное возмещение), а не выплаты его деньгами. Страховые компании предлагают пострадавшей стороне станции техобслуживания, с которыми у них заключены соответствующие договоры. Однако здесь действует ограничение: сервис должен находиться не дальше 50 километров от места аварии или места жительства пострадавшего. В случае, если такого не окажется, пострадавший вправе потребовать деньги или же самостоятельно выбрать сервис по согласованию со страховщиком.

Именно по последнему пункту и возникли споры, которые потребовали разъяснений высшего судебного органа России. По мнению Верховного суда, страховщик в любом случае несет ответственность за качество ремонта и сроки его проведения, пишут «Известия», которые ознакомились с проектом постановления пленума. Причем ответственность страховая несет и в том случае, если суммы компенсации (максимально 400 тыс. руб.) не хватило и автовладельцу пришлось доплачивать за него.

Также Верховный суд считает, что автовладелец вправе отказаться от ремонта после диагностики и составления калькуляции в сервисе, если ему покажется, что ремонт стоит слишком дорого. Соответственно, и в этом случае он должен получить денежную компенсацию. Причем расходы по диагностике автомобиля должна нести страховая компания, ведь она направляет машину в ремонт.

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