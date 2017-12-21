Жуткое ДТП в Омске: Mazda разлетелась в щепки

Душераздирающая авария в духе фильмов ужасов «Пункт назначения» произошла вчера утром в Омске на мосту имени 60-летия ВЛКСМ. Водитель Мазды внезапно решил развернуться…

Согласно пункту 8.11 ПДД, разворот на мостах и путепроводах запрещен, но водителю Мазды, что называется, приспичило, он выбрал безопасное, как ему показалось, «окно» во встречном потоке и выкрутил руль влево, машину занесло, она боком вылетела на встречку и ударила Волгу, ГАЗель и две Тойоты — Короллу и Карину. Сильнее всех пострадала Mazda, она буквально разлетелась в щепки, но передняя часть салона, где находились водитель и единственный пассажир, удивительным образом уцелела, мужчины получили травмы, но выжили и обратились за медицинской помощью. Водители и пассажиры других машин не пострадали.

Есть также видео с последствиями аварии, снятое сотрудниками УМВД РФ по Омской области.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: 55.мвд.рф

Видео: YouTube