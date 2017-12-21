АВТОВАЗ начал тесты спортседана Lada Vesta Sport

В Сети появились снимки тестового экземпляра седана Lada Vesta Sport, самой мощной и наверняка самой дорогой версии Весты. В настоящее время инженеры компании проводят доводочные испытания подвески модели.

Lada Vesta Sport

Именно поэтому белый седан лишен какой-либо маскировки, а на его порогах красуются наклейки «Sport». Также от обычной версии он отличается красной аппликацией, подчеркивающей выштамповки на кузове. Также спортивную модификацию легко отличить по разболтовке под пять отверстий для крепления колесных дисков, у обычных версий их четыре.

Спортивная версия будет отличаться также уменьшенным дорожным просветом, спортивной подвеской, усиленными тормозами (дисковыми «по кругу») и шинами Continental.

Фотографии прототипа появились в группе Russian Car Industry в социальной сети ВКонтакте. Машину удалось сфотографировать на площадке одного из дилеров завода. Сейчас специалисты доводят до ума подвеску спортверсии и обкатывают двигатель и трансмиссию. Именно поэтому прототип лишен аэродинамического обвеса, который перекочует на серийный вариант с прошлогоднего концепта практически без изменений.

Lada Vesta Sport

По предварительным данным, Lada Vesta Sport получит два двигателя. Мощность 1,8-литрового мотора в отделении Lada Sport доведут до 149 л.с., но в гамме будет присутствовать и более доступный вариант с 140-сильным мотором, который сегодня устанавливается на хэтчбек Lada Kalina NFR. В Lada Sport готовят и третий, самый экстремальный вариант, с 1,8-литровым мотором, мощность которого доведена до впечатляющих 180 л.с. Но решение о производстве такой версии пока не принято.

Lada Sport начнет производство седанов Vesta Sport в феврале следующего года, но у дилеров первые машины появятся только весной. Стоимость будущей новинки пока не объявлена, но она наверняка приблизится к психологической отметке в один миллион рублей.

Немецким журналистам удалось «раскочегарить» обычную Весту до 180 км/ч на автобане.

На новогодних каникулах АВТОВАЗ займется переносом производства лифтбека Lada Granta из Ижевска в Тольятти. Таким образом, площадка Lada Ижевск будет полностью отдана под производство седанов и универсалов Веста.

Фото: RCI | Russian Car Industry, instagram/vesta_news, АВТОВАЗ