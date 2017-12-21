Зажатый кабиной дальнобойщик умирал на морозе. Его спасли гаишники

Сотрудники омской Госавтоинспекции, капитан Роман Мозылев и старший лейтенант Владимир Самбрат, оказали оперативную помощь водителю, который встал на трассе Челябинск — Новосибирск из-за замерзшей солярки.

В начале декабря «За рулем» рассказывал о душераздирающем происшествии в Казахстане, где 28 женщин в течение 10 часов толкали на морозе заглохший автобус, в котором замерзло дизтопливо. Водители проезжающих мимо машин не захотели им помочь, лишь двое полицейских остановились узнать, что случилось, и тут же принялись организовывать эвакуацию несчастных пассажиров.

На этой неделе похожий случай произошел в Омской области на 872-м км дороги Челябинск — Новосибирск. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в грузовике MAN, которым управлял 31-летний житель Татарстана, замерзла солярка, в результате чего машина заглохла. Водитель поднял кабину и начал его отогревать, но кабина внезапно опустилась и зажала мужчине руки. В течение 20 минут он пытался высвободиться, но тщетно. Вероятно, он находился со стороны обочины, поэтому водители проезжающих мимо машин его не видели, и лишь омские гаишники решили поинтересоваться, почему одинокая фура стоит на пустынном участке дороги. Увидев попавшего в западню водителя грузовика, они тут же бросились на его спасение, с помощью подручных инструментов подняли кабину, вызволили замерзающего бедолагу, посадили его в свою машину и стали отпаивать горячим чаем. Сейчас здоровью дальнобойщика ничего не угрожает. Гаишников, будем надеяться, наградят за их добросовестную работу.

В начале месяца в Великобритании полицейскому пришлось повиснуть на колесе сползающего с моста фургона, чтобы предотвратить трагедию. В таком положении он провел добрых 15 минут.

Два года назад новосибирские полицейские спасли девушку из горящего Мерседеса.

Фото: 55.мвд.рф