Модная штучка: женщины полюбили каршеринг за элегантность

Представительницы прекрасного пола стали гораздо чаще использовать краткосрочную аренду автомобиля. Это заметно по тому, как радуются суммам счетов столичные операторы.

Число женщин — пользователей краткосрочной аренды автомобилей только за 9 месяцев 2017 года увеличилось в 3 раза, свидетельствует статистика оператора «Делимобиль». Причем именно дамы демонстрируют наибольшую динамику роста интереса к услуге.

По данным оператора, по сравнению с первым кварталом 2017 года в третьем квартале число пользовательниц с суммой счета более 25 тыс. рублей выросло на 56%, с суммой счета от 15 тыс. до 25 тыс. рублей — на 35%, а от 9 тыс. до 15 тыс. рублей — на 47%.

В компании отмечают, что раз уж дамы полюбили этот сервис, значит «он не просто удобен, надежен и безопасен, но и красив и элегантен», в противном случае такого роста интереса не было бы. Для самих каршеринговых компаний это тоже хорошо. Там отмечают, что представительницы прекрасного пола более аккуратные и вежливые водители. Поэтому в новом году, не в обиду мужчинам, возможно, для них придумают специальные тарифы.

Каршеринг, или поминутная аренда автомобиля, быстро набрал популярность у москвичей, став альтернативой общественному транспорту и личному автомобилю благодаря невысокой стоимости и технологичности. Московский каршеринг начали развивать с сентября 2015 года, стартовав со 100 автомобилей. Сейчас их уже несколько тысяч у 11 операторов: «Делимобиль», «Карусель», BelkaCar, Anytime, Car5, YouDrive, EasyRide, Rentmee, Carenda, Car4you и Lifcar.

Недавний опрос на сайте «За рулем» показал, что об этой услуге знают 38% пользователей, но поскольку ее предлагают только в Москве и Санкт-Петербурге, 20% отметили, что в их городе такой услуги нет. Тех, кто пользовался каршерингом и остался недоволен, всего 1,5%.

Оператором краткосрочной аренды автомобилей недавно стал и Яндекс, начав осваивать новый для себя рынок. Пока этот сервис также рассчитан лишь на Москву, но со временем придет и в другие российские города.

Недавно в каршеринг пришли и электромобили, только вот цены уж больно кусаются — тысяча рублей в час. Правда, оператор успокаивает, сутки обойдутся не дороже 12 тыс. рублей.

Фото: АГН «Москва»