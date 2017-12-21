Прочь с асфальта: Hyundai пересаживается с Солярисов на кроссоверы

«Хендэ Мотор СНГ», эксклюзивный импортер и дистрибьютор автомобилей Hyundai в России, подвела сегодня итоги уходящего года и рассказала о планах на будущий. Как выяснилось, корейскую марку ожидает ребрендинг — из производителя Солярисов она превратится в мощного игрока на рынке кроссоверов.

Hyundai Creta во время наших внедорожных испытаний

Первый шаг в этом направлении уже сделан: по итогам ноября компактный кроссовер Hyundai Creta разошелся тиражом 5758 экземпляров (+20%), обойдя некогда лидера Hyundai Solaris. Теперь седан замыкает пятерку лучших (5299 проданных в ноябре единиц, —36%).

По итогам года «корейцы» заняли 10% всего авторынка — долю, которая по словам исполнительного директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, его компанию вполне устраивает. Из 1,59 млн реализованных в стране новых машин 159 тысяч были с эмблемой Hyundai.

Успеху Крете, одному из бестселлеров авторынка в целом и лидеру среди кроссоверов, в частности, способствовало несколько факторов. Среди них государственные программы стимулирования рынка (программы трейд-ин, «Первый…» и «Семейный автомобиль»), субсидирование процентной ставки по автокредитам (в уходящем году 52% «корейцев» были отданы взаймы), появление в марте версии 1.6 AWD (каждая четвертая проданная в 2017-м Крета была такой) и общая любовь наших граждан к кроссоверам. «В ближайшие годы именно сегмент SUV будет определять ландшафт авторынка России, и мы рады, что нам уже сейчас удалось застолбить на нем место», — не без гордости сообщил собравшимся журналистам г-н Калицев.

Несмотря на сокращающуюся господдержку, в Hyundai прогнозируют продолжение роста российского авторынка до 1,75 млн машин. Главным образом, случится это из-за отложенного спроса: в 2012 году было продано почти 3 млн новых автомобилей, для которых настал час обновления. На вопрос «За рулем.РФ», не опасаются ли в Hyundai, что из-за роста цен на новые авто россияне предпочтут подержанные, Алексей Калицев ответил, что некоторая конверсия в продажи новых машин все же состоится, и этого будет достаточно.

Чего же ждут 180 дилеров марки Hyundai (в 2018-м их ряды пополнят еще семь автоцентров) в следующем году? Ставка будет сделана на усиление позиций бренда в сегменте кроссоверов. Из 175 тыс. проданных Хендэ около 55 тысяч придутся на Креты. Но куда важнее активности, касающиеся старшенького Туссана. Уже в январе состоится, по сути, его перезапуск — снижение цен и пересмотр комплектаций приведут к тому, что за год будет реализовано 22 тыс. машин этой модели, которую в сентябре к тому же ожидает рестайлинг. Наконец, ждем мы и новое поколение Santa Fe. Уже в январе будут прекращены поставки текущей генерации D-кроссовера, а во второй половине 2018-го появится новичок — в пяти- и семиместном исполнениях, который придет на смену версии Grand Santa.

А что же Solaris? Алексей Калицев говорит, что новое поколение седана, продажи которого начались в феврале, стартовало лучше ожиданий — завод даже не поспевал обрабатывать все входящие заявки от дилеров. Сейчас единственный кузов, две коробки передач и два бензиновых мотора вполне удовлетворяют спрос россиян на модель, а это значит, что в ближайший год каких-либо корректив в ее предложение делаться не будет.

Из прочих новостей, которые сообщили на сегодняшней пресс-конференции, — появление во втором квартале будущего года нового поколения минивэна Hyundai H-1, премьера которого состоялась на днях в Корее. Кроме того, корейская марка постепенно откажется от бумажных сервисных книжек — на смену им придет мобильное приложение «Мир Хендэ», в котором можно будет отслеживать периодичность и перечень выполненных гарантийных работ (в этой программе уже зарегистрировано свыше 200 тыс. владельцев Hyundai).