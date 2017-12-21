По закону: 10% всех парковок закрепили за инвалидами

Госдума сегодня приняла в третьем чтении поправки в закон о выделении мест для инвалидов на парковках. На автомобилях обязали устанавливать опознавательный знак «Инвалид», а право выдачи таких знаков закрепили за федеральным органом исполнительной власти.

Депутаты приняли поправки в закон о выделении не менее 10% парковочных мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки машин, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов. Такие места предоставляются на каждой стоянке (остановке), в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные учреждения, организации культуры и другие организации, а также объекты отдыха). Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

Законом уточняется, что на машинах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи таких знаков для их индивидуального использования установит федеральный орган исполнительной власти, которого назначит правительство.

Между тем, например, в Москве число разрешений на льготную парковку автомобилей на местах для инвалидов значительно увеличилось. В АМПП считают, что рост выдачи таких разрешений связан с расширением зоны платной парковки.

С предложением изъять из свободной продажи знак «Инвалид», закрепить их за определенными людьми и выдавать строго под расписку выступила Мосгордума.

Людям с ограниченными возможностями живется на свете гораздо труднее, чем остальным. Особенно в России, где инвалидам сложно ездить в транспорте, ходить за покупками, иногда просто выйти из дома. Летом журналисты нашего издания провели рейд, чтобы выяснить, насколько приспособлены для таких граждан автозаправки.

Кого порой можно увидеть на парковках, предназначенных для инвалидов, также читайте в материале нашего автора, побывавшего в специальном рейде.



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