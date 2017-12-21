Проект «Кортеж»: ФСО начнет тестирование в понедельник

Первые автомобили поставят на тестирование в Федеральную службу охраны с 25 до 29 декабря 2017 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Речь идет не только о том, чтобы создать линейку автомобилей для первых лиц государства, но и развить те компетенции, которых ранее у нас не было, сказал сегодня Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24». Даже в советские времена автомобилей ЗИЛ, предназначенных для членов Политбюро, было выпущено всего 250 единиц за все время, и просто так их купить было невозможно. Когда же речь идет о данном проекте, даже об автомобилях премиального сегмента, то это «несколько тысяч автомобилей, и рассчитанный спрос на этот сегмент».

Министр рассказал, что несколько раз проводилось тестирование покупательского интереса к автомобилям линейки «Кортеж», так называемый кар-клининг, опрашивались клиенты именно целевого, премиального сегмента, и практически все они подтвердили желание приобрести для личного пользования машину из этой линейки.

Сначала будут выпускать по 300 автомобилей в год. Этот объем определен ограниченными возможностями опытной площадки в НАМИ, но по мере увеличения спроса производство передадут на заводы «Соллерса». А пока эта компания будет заниматься продажами и послепродажным обслуживанием машин. В проекте также участвует и ГАЗ: в Ликино обеспечивается обработка катафорезом всех без исключения кузовов автомобилей, потому что именно там располагается самый современный катафорезный цех.

С 25 по 29 декабря несколько машин уже отгрузят в подконтрольную эксплуатацию ФСО, а в течение 2018 года будет передано около 70 автомобилей для того, чтобы получить результаты, до конца «выстрадать этот проект», а с конца следующего года начать постепенно выходить на рынок и реализовывать на открытом рынке все без исключения модели линейки.

Министр также рассказал в интервью, что системы активной и пассивной защиты для автомобилей «Кортеж» разработаны питерским «Политехом», который сотрудничает также в плане разработок и с западными производителями, в том числе Bentley и BMW.

На этой же платформе будут выпускать и внедорожник эконом-класса, а займется этим, по всей видимости, Sollers.

Вопрос национального президентского автомобиля отнюдь не праздный. Это престижно, когда глава государства ездит на транспортном средстве, произведенном в его стране.

Фото: НАМИ