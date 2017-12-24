Папа может: дрифт на пикапе BMW M3 с елкой в кузове

В канун католического Рождества автопроизводители традиционно выкладывают в Сеть разнообразные тематические видеоролики. Предлагаем вашему вниманию один из наиболее забавных — от BMW М.

Пикап BMW M3? Представьте себе, у баварской фирмы были и такие, причем даже две модели, которые, однако, в серию не пошли. Показанный в рождественском видеоролике грузовичок сделан в 1986 году сотрудниками BMW Motorsport на базе кабриолета М3 поколения Е30. Машина предназначалась для внутренних хозяйственных нужд фирмы и несла трудовую вахту добрых 26 лет, после чего была отправлена «на пенсию» — отреставрирована и передана в заводской музей.

На прошлогодней фотосессии по случаю 30-летнего юбилея модели М3 уникальный пикап фигурировал в оригинальном белом цвете, а вот в свежем праздничном видео он красный — грузовичок либо перекрасили, либо, что более вероятно, обтянули на время съемок красной пленкой, так как белая машина на фоне снега смотрелась бы менее эффектно.

Мини-фильм называется «Слишком мощный: Рождественская трагедия» (Too Powerful: «Christmas Tree Tragedy»). Сюжет незамысловат: папа везет домой в кузове пикапа елку, но так увлекся, что позабыл о грузе, конкретно растряс дерево и привез его жене и дочке уже практически без иголок.

Через два дня после премьеры ролика фирма BMW опубликовала его продолжение, точнее эпилог. В кадре появляется рокерского вида Санта-Клаус за рулем кроссовера BMW X5, на панели приборов которого установлена маленькая елочка с огоньками. Too Ho ho ho или, по-нашему, «слишком горячо», произносит сказочный дедуля, проезжая мимо пикапа М3 с потрепанной елкой в кузове.

В недалеком будущем BMW все-таки выпустит серийный пикап — это будет полноценный внедорожник, а не вариация на тему легкового спорткара. Поклонники фирмы уже даже прикинули, как может выглядеть первый в истории фирмы грузовик.

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Фото, видео: BMW