Почувствуй себя диктатором: продается автомобиль Гитлера

Один из аукционных домов представил восстановленный парадный Mercedes-Benz 770K Grosser, который использовался Адольфом Гитлером во время его участия в торжественных мероприятиях.

Согласно информации на сайте Worldwide Auctioneers, этот автомобиль диктатор использовал с октября 1939 года по май 1941 года. По крайней мере, документально подтвержден последний выезд этого автомобиля: 4 мая 1941 года он использовался во время парада в Берлине, посвященного падению Франции. После войны Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen поменял нескольких хозяев по обе стороны океана. Последний владелец тоже решил продать его. Цена на автомобиль не объявлена, но продавец особо отмечает, что 10% от вырученной суммы будут отправлены на изучение причин возникновения Холокоста и разработку методов предотвращения массовых трагедий.

В сентябре в России за 54 млн руб. был выставлен на продажу ЗИЛ-117, на котором ездил Брежнев.

В Сети также продается Mercedes-Benz S-класс Pullman, который использовался первым президентом России Борисом Ельциным.

Ездил Борис Ельцин и на ЗИЛе. Президентский седан ЗИЛ-41052 четыре года назад был передан Центру Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге.

Фото: Worldwide Auctioneers