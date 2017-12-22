Эволюция BMW M5 за 4 минуты видео

В 2017 году дебютировало новое поколение спортседана BMW M5. Впервые в истории модели оно предлагается исключительно в полноприводном варианте. Впрочем, у водителя есть возможность включить особый режим и сделать машину заднеприводной. Давайте вспомним, как началась история этой машины.

Первое поколение BMW M5 появилось в 1985 году. Седан был оснащен 286-сильным 4-цилиндровым двигателем. И тогда эта модель была самым быстрым серийно выпускающимся седаном на планете.

Наши коллеги из американского Cars Evolution показали, как изменялась машина за эти 33 года в четырехминутном видеоролике. В нем можно увидеть не только технические характеристики различных поколений, но и интересные подробности.

Фото, видео: YouTube/Cars Evolution