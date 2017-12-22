Эволюция BMW M5 за 4 минуты видео

Первое поколение BMW M5 появилось в 1985 году. Седан был оснащен 286-сильным 4-цилиндровым двигателем. И тогда эта модель была самым быстрым серийно выпускающимся седаном на планете.
Наши коллеги из американского Cars Evolution показали, как изменялась машина за эти 33 года в четырехминутном видеоролике. В нем можно увидеть не только технические характеристики различных поколений, но и интересные подробности.
- А на этом видео можно узнать, как менялись со временем разные поколения BMW 3-й серии.
- Здесь можно увидеть, как менялся Volkswagen Golf, который за 44 года пережил семь поколений.
- Узнать об изменениях Ford Mustang за его историю можно здесь.
- Также можно посмотреть на эволюцию внедорожника Jeep Wrangler.
- Проследить за эволюцией Nissan Skyline GT-R можно на этом видео.
- Посмотрите на эволюцию десяти поколений Honda Civic за одну минуту.
Фото, видео: YouTube/Cars Evolution
Читать комментарии (2)