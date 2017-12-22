Студенты инсценировали аварию, чтобы получить 200 тысяч

Молодые люди обманом пытались получить компенсацию за страховой случай, которого не было.

Двадцатилетний студент омского вуза вместе с приятелем придумали следующую аферу. Возле рабочего поселка Марьяновка они инсценировали аварию — якобы столкновение автомобиля Ford Focus с BMW. Схему обдумали заранее, в нужном месте поцарапали свои автомобили для инсценировки ДТП. «Пострадавший» владелец немецкой иномарки (модель не указана) после этого обратился в страховую компанию, чтобы получить денежную компенсацию в размере 219 000 рублей.

После экспертизы и оценки повреждений автомобилей в страховой заподозрили неладное и обратились с заявлением в полицию. В ходе разбирательства по этому делу полицейские установили, что на самом деле никакой аварии не было, а идею инсценировки мошенники подсмотрели в интернете. Полученные со страховой компании деньги они хотели разделить, чтобы отремонтировать более серьезные повреждения автомобилей, полученные ранее.

Теперь предприимчивым молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», сообщила пресс-служба УМВД по Омской области.

Фото: depositphotos.com

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