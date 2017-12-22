За «расстрел» эвакуатора краской москвичу светит 5 лет тюрьмы

Первое место в списке ненависти у многих московских водителей уже давно занимают не пробки или сотрудники ГИБДД, а эвакуаторы службы АМПП, которые перемещают транспортные средства на штрафстоянки.

В соцсетях их прозвали «крокодилами» за зеленый цвет, особо рьяные противники призывают бороться с ними любыми методами, включая не вполне законные. Чем может обернуться такая борьба, напомнили правоохранительные органы.

В начале декабря 28-летний безработный на Старой Басманной улице, возвращаясь к машине, обнаружил ее погруженной на эвакуатор. В такой ситуации по закону водитель «крокодила» обязан вернуть машину. Нарушителю же сотрудники Московской автодорожной инспекции (МАДИ) должны выписать только штраф за нарушение правил парковки.

Автовладелец же не нашел ничего лучшего, как достать пейнтбольный пистолет и два раза выстрелить в лобовое стекло эвакуатора. Собственно, никакого существенного вреда ни человеку, ни тем более машине пейнтбольные шарики причинить не могут, но в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подали на «стрелка» заявление в полицию.

«Инцидент произошел 9 декабря в центре города на ул. Старая Басманная, когда машину нарушителя грузили на платформу погрузчика. Сотрудники АМПП сразу же обратились с заявлением в полицию. Эти действия явно были совершены умышленно. Это грубое нарушение общественного порядка, могли пострадать не только наши сотрудники, но и простые пешеходы, случайно оказавшиеся рядом. К счастью, этого не произошло. Мы надеемся, что такие случаи не будут повторяться, а нарушитель понесет наказание за свои противоправные действия», — цитирует пресс-службу АМПП агентство новостей «Москва».

Теперь кроме штрафа за неправильную парковку задержанному грозит и срок. Правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по статье «Хулиганство». По этой статье ему может грозить штраф в размере до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Есть и законные способы борьбы с «крокодилами». С помощью приложения «Помощник Москвы» можно зафиксировать нарушения правил стоянки или остановки уже самого эвакуатора. Что многие москвичи с удовольствием и делают.

В ближайшие несколько лет на эвакуаторы и штрафстоянки Москва планирует потратить бюджет крупного российского города.

Фото: depositphotos.com