Под отзыв попали автомобили семейства Infiniti Q50/Q60, оснащенные ниссановским 3,0-литровым бензиновым двигателем с двумя турбокомпрессорами — всего 131 экземпляр, список их VIN—номеров можно скачать на сайте Росстандарта.
В ходе внутренней проверки была обнаружена ошибка программного обеспечения двигателя, из-за которой в случае поломки автоматической коробки передач не загорается соответствующий сигнализатор на приборной панели. Более того, из-за этой ошибки неисправность не могут обнаружить даже диагностические приборы Consult III+, используемые сервисными центрами Infiniti.
В рамках отзывной кампании бесплатно для автовладельцев будет обновлено программное обеспечение блока управления двигателем (ЕМС), что должно устранить проблемы с диагностикой.
- С информацией о других объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Infiniti
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