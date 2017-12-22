В электронике Infiniti нашлась ошибка — объявлен отзыв

Сервисная кампания затрагивает среднеразмерные седаны Q50 и купе Q60, произведенные в период с 8 мая 2015 года по 7 сентября 2017 года и проданные в России официальными дилерами.

Infiniti Q60
Infiniti Q60

Infiniti > Q60

Infiniti Q50
Infiniti Q50

Infiniti > Q50

Infiniti Q50
Infiniti Q50

Под отзыв попали автомобили семейства Infiniti Q50/Q60, оснащенные ниссановским 3,0-литровым бензиновым двигателем с двумя турбокомпрессорами — всего 131 экземпляр, список их VIN—номеров можно скачать на сайте Росстандарта.

В ходе внутренней проверки была обнаружена ошибка программного обеспечения двигателя, из-за которой в случае поломки автоматической коробки передач не загорается соответствующий сигнализатор на приборной панели. Более того, из-за этой ошибки неисправность не могут обнаружить даже диагностические приборы Consult III+, используемые сервисными центрами Infiniti.

Infiniti Q60
Infiniti Q60

В рамках отзывной кампании бесплатно для автовладельцев будет обновлено программное обеспечение блока управления двигателем (ЕМС), что должно устранить проблемы с диагностикой.

Фото: Infiniti

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