Богатые, но трусливые: что делают Rolls-Royce и Porsche в такси

Столичный Департамент транспорта заподозрил неладное, когда обнаружил много дорогих автомобилей, рассекающих по выделенкам.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы передал подмосковным коллегам фотоматериалы, доказывающие, что почти 90% автомобилей, получивших лицензии на работу в качестве такси в Московской области, на самом деле таковыми не являются, и попросил разобраться с ситуацией, сообщил источник порталу «Открытые медиа».

На фотографиях, которые фигурируют в письме, автомобили Porsche, Mercedes-Benz, есть даже один Rolls-Royce, спокойно двигаются по выделенной полосе. Понятно, что их владельцы никаким извозом не занимаются, а разрешения получили лишь проезда по свободным полосам. Из приложенных материалов выходит, что 17,6 тыс. из 20 тыс. такси, зарегистрированных в Московской области, нарушают требования к оформлению автомобиля — у них нет опознавательного фонаря, «шашечек» или цвет отличается от разрешенного для такси.

Купить лицензию такси в Подмосковье несложно, для этого можно обратиться за услугами к посредникам, которые предлагают сделать это за 2 тыс.-4 тыс. рублей. Выдается лицензия на пять лет. Можно зарегистрироваться и самостоятельно через сайт госуслуг, но для этого надо быть индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, к посредникам обращаются, чтобы этого избежать. Правда, теперь автомобили должны быть белыми, на боку должна располагаться цветографическая схема — желтая полоса с шашечками, а на крыше — оранжевый фонарь. Но при желании можно наклеить легко снимающиеся стикеры и не устанавливать фонарь, говорят в фирмах-посредниках.

Если в столице единый желтый цвет был введен с с 2013 г, и у последних автомобилей, имеющих неуставной раскрас, лицензии окончатся в середине 2018 года, то в Подмосковье единый цвет (не желтый, а белый) установили в феврале 2017 года. То есть автомобили любого цвета, зарегистрированные ранее, могут спокойно ездить по выделенкам как в Подмосковье, так и в Москве, наряду с общественным транспортом вплоть до 2020 года. Камеры сверяют номера этих машин со специальной базой и не выписывают штрафы.

Ранее мы рассказывали, почему в Подмосковье решено было установить для такси белый цвет: он является базовым для большинство автопроизводителей и не требует доплаты. Кроме того, во многих таксопарках московской области уже были автомобили именно этого цвета.



Мэр Сургута осуществляет свое намерение пересадить чиновников с персональных автомобилей на такси. Уже заключен контракт с местным бизнесменом, который взялся оказывать такие услуги. Сэкономить на этом планируют до 40 млн рублей.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев, jasonbordeaux on reddit