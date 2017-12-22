Дальнобойщик уже неделю живет в кювете под Костромой и ругает начальство

Водитель из Тюмени съехал с трассы Мантурово — Макарьев 14 декабря. От помощи сотрудников ГИБДД он отказывается.

Скользкая зимняя дорога сильно осложняет жизнь дальнобойщиков. Так, в Омской области на этой неделе водитель большегруза чуть не замерз на морозе с защемленными кабиной руками — к счастью, его спасли проезжавшие мимо полицейские.

Жизни тюменского работяги, что вылетел в прошлый четверг с дороги в Костромской области, ничто не угрожает, однако машина настолько глубоко увязла в снегу, что достать ее без спецсредств не представляется возможным — снимок фуры опубликовал вчера пользователь социальной сети ВКонтакте в группе «ДТП Кострома». Автор снимка разговаривал с водителем, и тот сообщил, что сегодня к нему должна прийти помощь от работодателя — другая фура, в которую перегрузят содержимое застрявшей машины. Дальнобойщик боится покидать автомобиль и живет в нем уже неделю, так как несет за груз материальную ответственность.

Ночует сибиряк в кабине, печка работает исправно, едой и питьем его снабжают сердобольные жители ближайших деревень и проезжающие мимо автомобилисты. От помощи полиции и спасателей водитель отказывается — мол, сначала нужно спасти груз, а уж потом думать о себе и машине. При этом он все время ругает начальство за то, что оно не шевелится и вынуждает его столько времени жить в машине.

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Фото: Александр Сушин