Рождественский пони спрятался в багажнике...Тигуана!

Пони, пожалуй, один из самых желанных подарков для девочек всего мира. Поэтому рождественский ролик от Volkswagen наверняка понравится не только их папам.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Компания Volkswagen проявила креатив, выпустив ролик о настоящем рождественском сюрпризе. Главную роль в нем играет животное, причем довольно габаритное, несмотря на то, что это маленький пони. Папа хочет подарить его своей любимой дочке, но куда спрятать подарок, чтобы его не заметили раньше времени? В раздумьях мужчина бродит по кухне, пока его не осеняет — багажник нового автомобиля вполне для этого подойдет! Оказалось, что в кроссовере Tiguan Allspace вполне комфортно может переночевать даже маленькая лошадка, ну если, конечно, ей еще и соломки подстелить!

А где прячете свои подарки вы? — спрашивают в Фольксвагене.

Если # подарки немного больше в этом году. В #VW #Tiguan Allspace найдется место для особых сюрпризов. #VWinter #Car #Pony #Christmas — такая запись сопровождает в Twitter забавный рождественский ролик концерна.

  • Семиместный автомобиль совсем неплох, только вот места для ног на последнем ряду совсем мало! На длиннобазном Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI наш автор уже успел прокатиться и даже подробно об этом рассказал.
  • Впервые удлиненную версию представили на Детройтском автосалоне в январе этого года.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Volkswagen Tiguan (10)

Volkswagen 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Отличный автомобиль за свои деньги

Недостатки:

Жесткий по подвеске, мало места в багажнике

Комментарий:

Покупали жене, поэтому между другими моделями особенно не выбирали. Ей он очень внешне понравился, а переубедить бабу сами знаете как тяжело. Да я и не пытался, по мне он тоже вполне нормальный. Не огромный, парковаться просто, сидишь высоко, обзорность отличная. Я правда хотел взять дизельный, н...

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