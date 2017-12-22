Рождественский пони спрятался в багажнике...Тигуана!

Компания Volkswagen проявила креатив, выпустив ролик о настоящем рождественском сюрпризе. Главную роль в нем играет животное, причем довольно габаритное, несмотря на то, что это маленький пони. Папа хочет подарить его своей любимой дочке, но куда спрятать подарок, чтобы его не заметили раньше времени? В раздумьях мужчина бродит по кухне, пока его не осеняет — багажник нового автомобиля вполне для этого подойдет! Оказалось, что в кроссовере Tiguan Allspace вполне комфортно может переночевать даже маленькая лошадка, ну если, конечно, ей еще и соломки подстелить!
А где прячете свои подарки вы? — спрашивают в Фольксвагене.
Если # подарки немного больше в этом году. В #VW #Tiguan Allspace найдется место для особых сюрпризов. #VWinter #Car #Pony #Christmas — такая запись сопровождает в Twitter забавный рождественский ролик концерна.
- Семиместный автомобиль совсем неплох, только вот места для ног на последнем ряду совсем мало! На длиннобазном Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI наш автор уже успел прокатиться и даже подробно об этом рассказал.
- Впервые удлиненную версию представили на Детройтском автосалоне в январе этого года.
Фото, видео: YouTube
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