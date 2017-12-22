Рождественский пони спрятался в багажнике...Тигуана!

Пони, пожалуй, один из самых желанных подарков для девочек всего мира. Поэтому рождественский ролик от Volkswagen наверняка понравится не только их папам.

Компания Volkswagen проявила креатив, выпустив ролик о настоящем рождественском сюрпризе. Главную роль в нем играет животное, причем довольно габаритное, несмотря на то, что это маленький пони. Папа хочет подарить его своей любимой дочке, но куда спрятать подарок, чтобы его не заметили раньше времени? В раздумьях мужчина бродит по кухне, пока его не осеняет — багажник нового автомобиля вполне для этого подойдет! Оказалось, что в кроссовере Tiguan Allspace вполне комфортно может переночевать даже маленькая лошадка, ну если, конечно, ей еще и соломки подстелить!

А где прячете свои подарки вы? — спрашивают в Фольксвагене.

Если # подарки немного больше в этом году. В #VW #Tiguan Allspace найдется место для особых сюрпризов. #VWinter #Car #Pony #Christmas — такая запись сопровождает в Twitter забавный рождественский ролик концерна.

Семиместный автомобиль совсем неплох, только вот места для ног на последнем ряду совсем мало! На длиннобазном Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI наш автор уже успел прокатиться и даже подробно об этом рассказал.

Впервые удлиненную версию представили на Детройтском автосалоне в январе этого года.

Фото, видео: YouTube