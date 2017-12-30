Календарь-2018: прекрасные девушки Беларуси и автомобили

Впервые в нашей подборке автокалендарей представительницы прекрасного пола из соседней республики, которые снялись для календаря Мисс SunDay. Одна из них еще и стала победительницей одноименного фестиваля.

Каждый год в Беларуси проходит автомобильный фестиваль SunDay и на нем выбирают самую красивую автомобилистку. В этот раз фотографии на конкурс прислали две сотни девушек со всей страны.

Летом в соцсети провели голосование, и 12 красавиц попали на страницы календаря 2018 года. А уже из них прямо на фестивале жюри из представителей семи стран выбрало победительницу — ею стала 19-летняя Илона Капустинская из Гродно (мисс июль).

«Идея календаря в том, что все фотографии девушек сделаны в один день на территории фестиваля рядом с редкими автомобилями и мотоциклами участников, — сообщили „За рулем“ организаторы. — Лишь одну работу, на фоне грузовиков, сняли недалеко от фестиваля».

Дата 21 июля 2018 года на календаре выделена маркером — в этот день состоится уже 9-й по счету международный фестиваль SunDay. Его участники борются за первые места в таких номинациях, как тюнинг, ретро, янгтаймеры, автозвук, аэрография и стэнс. В 2017 году фестиваль посетили 16 тысяч зрителей из Беларуси, России, Литвы и Польши.

Краснокамский ремонтно-механический завод традиционно подготовил календарь, на котором девушки и прицепы. Посвящен он чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в нашей стране.

Качественным материалам для кузовного ремонта нужны качественные девушки-модели, сочли в немецкой компании Vosschemie GmbH и выпустили откровенный, но при этом элегантный календарь на 2018 год.