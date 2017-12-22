300 Bentley подружили Россию с Великобританией. Еще бы!

Глава британского МИД сегодня встречался в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Борис Джонсон увидел в росте экспорта в нашу страну британской скотины, чипсов и лакшери-автомобилей признаки оздоровления отношений между двумя странами.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров не смог сдержать улыбки, когда услышал рассуждения Бориса Джонсона на тему экономического сотрудничества между Россией и Великобританией. Глава британского МИД заявил, что, по его данным, Великобритания за последнее время нарастила поставки в Россию крупного рогатого скота, чипсов и автомобилей Bentley, и все это свидетельствует о прогрессе в сфере торговли между двумя странами, несмотря на имеющиеся разногласия по другим вопросам. Джонсон сообщил, что в этом году фирма Bentley отгрузила в Россию 300 автомобилей и что британский МИД будет рад содействовать дальнейшему развитию торговых связей с нашей страной.

Для российских потребителей Bentley выступление Бориса Джонсона в Москве может вселить надежду на то, что британский производитель лакшери-автомобилей, наконец, существенно поднимет квоту на нашу страну, поскольку потенциал спроса явно превышает три сотни машин, особенно на внедорожники Bentayga. Кстати, официальных данных о продажах в России фирма Bentley не разглашает, так что Джонсон, можно сказать, выдал коммерческую тайну.

Запись встречи Лаврова и Джонсона опубликована на официальном ютуб-канале МИД РФ, фразу про Bentley британский министр произносит после восьмой минуты.

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Фото: Bentley