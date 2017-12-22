Полицейский на велосипеде догнал Lamborghini и наказал!

Как следует налечь на педали пришлось японскому инспектору, чтобы нагнать проехавший на красный свет итальянский суперкар. Погоню запечатлела камера наружного видеонаблюдения.

Ездить в Японии на леворульной европейской иномарке считается особенным шиком, а уж за рулем Lamborghini ты здесь и вовсе король дорог. Если, конечно, не нарушаешь правила дорожного движения.

Владелец броского оранжевого купе Huracan зазевался на перекрестке и совершил поворот на запрещающий сигнал светофора. Правонарушение заметил патрульный, в распоряжении которого из транспортных средств был только выделенный департаментом полиции велосипед с корзинкой на руле — дешево, экологично и полезно для здоровья. Блюститель порядка оседлал двухколесного коня и бросился в погоню за пижоном на иномарке, но тот, правда, не сказать чтобы особенно удирал и даже пропустил людей на пешеходном переходе.

Догнав Lamborghini, полицейский вежливо объяснил его водителю, что нарушать ПДД нехорошо, и попросил его отъехать в сторонку для оформления штрафа. В ролике видно, как инспектор встает на колено, чтобы оказаться на одном уровне с низким суперкаром, и улыбается нарушителю, заполняя протокол. Японский этикет! В какой еще стране мира полицейский будет вставать перед остановленным водителем на колени и улыбаться?

В Подмосковье в прошлые выходные девушка на Lamborghini в результате ДТП опрокинула самосвал, а ее защитник оказался совсем не вежливым и напал на журналистов.

Благодаря низкому кузову своего Lamborghini житель США навострился не платить за стоянку, поскольку свободно проезжает под шлагбаумами паркингов.

В ноябре фирма Lamborghini подарила купе Huracan белого цвета Папе Римскому Франциску.

Фото, видео: YouTube