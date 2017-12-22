Где потратили больше всего на автомобили — найдите свой город в топ-10

Речь идет как о новых, так и о подержанных машинах. Это при том, что средневзвешенная цена нового автомобиля за 11 месяцев 2017 года составила 1 млн 329 тыс. рублей, а подержанного — 554 тыс. 300 рублей.

Новых легковых автомобилей в январе-ноябре было продано 1,3 млн штук, что в денежном выражении составило 1,7 трлн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Новые однажды становятся подержанными, такие в этом году разошлись в количестве 4,8 млн единиц, а отдали за них 2,7 трлн рублей.

Больше всего денег на автомобили потратили в Москве — 565 млрд рублей, на втором месте Санкт-Петербург — 260 млрд рублей, за ними идет Новосибирск — 52 млрд рублей, причем попал в тройку он не за счет новых — 9,2 тыс. шт., а за счет подержанных машин — 62,8 тыс. шт.

В десятку регионов, где не жалели средств на автомобили, как новые, так и подержанные, вошли также Екатеринбург — 44,6 млрд рублей, Казань — 42,5 млрд рублей, Краснодар — 42,4 млрд рублей, Нижний Новгород — 37,4 млрд рублей, Самара — 35,4 млрд рублей, Ростов-на-Дону — 32,4 млрд рублей и Красноярск — 32,1 млрд рублей.

Фото: depositphotos.com

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