Новых легковых автомобилей в январе-ноябре было продано 1,3 млн штук, что в денежном выражении составило 1,7 трлн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Новые однажды становятся подержанными, такие в этом году разошлись в количестве 4,8 млн единиц, а отдали за них 2,7 трлн рублей.
Больше всего денег на автомобили потратили в Москве — 565 млрд рублей, на втором месте Санкт-Петербург — 260 млрд рублей, за ними идет Новосибирск — 52 млрд рублей, причем попал в тройку он не за счет новых — 9,2 тыс. шт., а за счет подержанных машин — 62,8 тыс. шт.
В десятку регионов, где не жалели средств на автомобили, как новые, так и подержанные, вошли также Екатеринбург — 44,6 млрд рублей, Казань — 42,5 млрд рублей, Краснодар — 42,4 млрд рублей, Нижний Новгород — 37,4 млрд рублей, Самара — 35,4 млрд рублей, Ростов-на-Дону — 32,4 млрд рублей и Красноярск — 32,1 млрд рублей.
- Среди подержанных автомобилей с большим отрывом лидирует Лада, на втором месте Тойота, которую догоняют Ниссан и Хендэ, а замыкает ведущую пятерку Шевроле.
- Самые дорогие автомобили (по средневзвешенной цене) покупают в Приморье, а бюджетные — чаще всего в Калмыкии. Москва в этом смысле лишь на седьмом месте рейтинга.
- Традиционно напомним, что за 11 месяцев в России было реализовано 1 430 197 новых автомобилей, итоги 12 месяцев подведут уже в январе, следите за нашими публикациями.
Фото: depositphotos.com
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