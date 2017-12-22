Льготные автокредиты с господдержкой: власти опять все переиграли

Минпромторг хочет ограничить участие автопроизводителей в льготных программах кредитования в следующем году — все машины должны быть оснащены терминалами ЭРА-ГЛОНАСС, сделанными в нашей стране. Автопроизводители пока не согласны.

Автопроизводители уверяют, что не успеют заменить на автомобилях импортные датчики на устройства российского производства. Кроме того, они говорят, что нормы об обязательной закупке компонентов ЭРА-ГЛОНАСС у российских производителей не были прописаны изначально в законодательстве. Но, по мнению некоторых чиновников, только таким образом удастся обеспечить наших производителей ЭРА-ГЛОНАСС твердым портфелем заказов на следующий год.

Ряд компаний уже выразили негативное отношение к идее: например, у Nissan все модели оснащены импортными системами безопасности, у СП Ford Sollers часть моделей идет с импортными комплектующими ЭРА-ГЛОНАСС, часть — с российскими.

Еще в конце ноября представители концерна Volkswagen говорили, что установка российской ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили нереализуема ни технически, ни экономически. Нет ни поставщика, способного обеспечить должные объемы поставок, ни времени на необходимые тесты огромного количества модификаций, которые займут ближайшие два года.

Однако источники газеты «КоммерсантЪ» в правительстве говорят, что введение требования об оснащении автомобилей устройствами исключительно российского производства оправдано только при наличии соответствующих потребностям рынка объемов производства, а в этом «есть сомнения».

Кроме того, предложение Минпромторга о повышении максимальной цены участвующих в программах льготного автокредитования автомобилях с 1,45 млн до 1,5 млн руб. не получило одобрения на заседании правительственной комиссии. Вопрос об изменении стоимости машин будет обсуждаться при принятии соответствующих нормативно-правовых актов.

Напомним, что в программе господдержки на следующий год остались только адресные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним покупатель получает 10-процентную скидку от стоимости автомобиля. При этом пришлось вносить изменения в Налоговый кодекс, так как выходило, что покупатели получали доход в виде как раз этих 10% стоимости машины.

Недавно Минпромторг подготовил предложение по увеличению утилизационного сбора с автомобилей. Автомобильные аналитики считают, что повышение сбора больнее всего ударит по легковушкам, в самом ведомстве это отрицают.

Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась с письмом к Дмитрию Медведеву с просьбой сохранить господдержку автопрома и увеличить субсидии на 2018 год, чтобы поддержать продажи.

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