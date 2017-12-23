Он выдерживает температуру до минус 50 градусов и все равно способен улыбаться! Новую технику будут устанавливать на дорогах новосибирского региона уже в следующем году.

Новый светофор сделан на светодиодах, поэтому может работать при любой температуре, даже при минус 50 градусах. Внешне он выглядит вполне обычно — в нем три секции. При этом каждая может показывать не только цвета, но и изображения: стрелки, фигурки, цифры. Разработчики показали даже веселый смайлик — такие можно будет включать, например, по праздникам. Благодаря встроенному GPRS-модулю управлять светофором можно на расстоянии, сообщает портал правительства Новосибирской области.

При образовании заторов на перекрестках с помощью нового устройства можно будет запрещать, например, поворот налево и другие действия. Это позволит быстро избавиться от пробок на дорогах, ведь он встроен в общую систему, в которой плотность трафика измеряется специальными датчиками, и эти сигналы передаются в автоматизированный центр. А еще такой светофор одновременно пешеходный и дорожный.

Таким образом, новое устройство многофункционально — оно заменит регулировщиков и поможет устранить заторы. После сертификации «улыбчивые» светофоры появятся на улицах города.

В декабре в России регламентировали установку более десяти новых знаков, главное их хорошенько изучить, чтобы не запутаться, считает наш автор.

Среди других перспективных разработок — видеокомплекс для анализа обстановки на дорогах Москвы, который внедряет концерн «Калашников». В нем использованы самые современные технологии.



Фото: Правительство Новосибирской области