Гран-при «За рулем»-2018: выберем лучшие автоновинки вместе!

Мы даем старт наиболее важному в жизни нашего издания событию: ежегодному читательскому голосованию Гран-при «За рулем». Самая престижная автомобильная премия определит лучшие новинки рынка, которые появились у наших дилеров в 2017 году.

В этот раз за «Золотого Пегаса» будут бороться 48 моделей. Интересно, что уходящий год был скромнее на новинки, чем кризисные: в 2016-м на российском рынке появилось 53 новых модели, в 2015-м — 49 моделей.

Все участники поделены на десять классов. Основными критериями при распределении послужили габариты и стоимость. Исключение сделано только для спортивных и коммерческих автомобилей, в этих классах за победу будут бороться модели, представленные по «профессиональному» признаку.

Напоминаем, что с прошлого года голосование проходит исключительно на сайте «За рулем.РФ» — бумажная анкета в журнал больше не вкладывается. Именно вам, нашим читателям, предстоит определить лучших в каждом из классов по трем критериям: технический уровень, дизайн и практичность.

Обычно для участия в борьбе мы допускаем только абсолютно новые модели или же глубоко модернизированные. Но в этом году мы сделали исключение для двух машин, которые вернулись на наш рынок после многомесячного отсутствия да заодно еще и пережили рестайлинг. Это Mitsubishi ASX и Toyota Highlander.

Чтобы определиться было проще, мы создали каталог с фотографиями и основными характеристиками номинантов. Практически обо всех новинках мы рассказывали на страницах журнала «За рулем» и на нашем сайте. Так что, при желании будет несложно освежить впечатления или познакомиться с машиной, пройдясь по архиву.

Голосование пройдет с 25 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года. Результаты голосования будут опубликованы в апрельском номере «За рулем» и, конечно же, на нашем сайте. Как и в прежние годы, среди читателей, принявших участие в голосовании, будут разыграны ценные призы.

Фото: из архива «За рулем»