Новый китайский кроссовер на нашем рынке. Недешево, однако!

Changan вывел на российский рынок кроссовер CS75. Машина предлагается в двух комплектациях с передним или полным приводом.

Changan CS75

Впервые эту модель показали еще на прошлогоднем Московском международном автосалоне. Но тогда представители компании заявили, что продажи CS75 начнутся в четвертом квартале 2017 года. Впрочем, в любом случае новинкой Changan CS75 можно считать относительной — на китайском рынке кроссовер представлен аж с середины 2014 года.

На фотографиях кроссовер обманчиво компактен. На самом деле он довольно большой для среднеразмерного сегмента: длина Changan CS75 составляет 4650 мм (для сравнения: у Chery Tiggo 5 этот показатель равен 4506 мм, а у Toyota RAV4 — 4605 мм).

Changan CS75

Кроссовер выглядит довольно самобытно и без явных заимствований у популярных моделей известных производителей. На нашем рынке Changan CS75 предлагается с безальтернативным сочетанием 1,8-литрового турбомотора (163 л.с.) и 6-ступенчатого автомата.

Комплектаций всего две: «Комфорт» и «Люкс». Первая включает в себя две подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, аудиосистему с цветным экраном, парктроники спереди и сзади и 17-дюймовые легкосплавные колеса. С передним приводом машина обойдется в 1 249 000 руб., с полным — в 1 339 000 руб.

Changan CS75

«Люкс» к вышеперечисленному предлагает боковые подушки и шторки безопасности, обшитые искусственной кожей сиденья и руль, камеру заднего вида и круиз-контроль. Такая комплектация на 100 тыс. руб. дороже базовой, то есть стоит 1 349 000 руб. за переднеприводную версию и 1 439 000 руб. — в полноприводном варианте.

В компании, похоже, не надеются на высокие продажи: кроссоверы завезены из Китая в готовом виде, а решение об их российской сборке будет принято по итогам продаж первой партии.

Недавно Changan вывел на китайский рынок кроссовер X70A, который поразительно напоминает предыдущий Land Rover Discovery.

На автосалоне в Шанхае весной этого года Changan показал два новых концепта с намеком на премиальность.





Фото: Changan