В Рязани распродают коллекцию отечественных машин без пробега

Сразу несколько объявлений от одного продавца с разными датами публикации появилось на одном из интернет-сайтов публикации объявлений. Среди распродаваемых автомобилей — Москвич-2140, несколько моделей ВАЗ, ГАЗ-3110 Волга и даже Ока. Стоимость машин варьируется от 150 тыс. руб. за ВАЗ-1111 Ока 2001 года выпуска до 600 тыс. руб. за ВАЗ-21099 2000 года выпуска.
Судя по фотографиям, все автомобили действительно практически не видели дорог и находятся в хорошем техническом состоянии (по крайней мере визуально). Продавец уверяет, что все это время машины хранились в помещении при постоянной температуре. На некоторых фотографиях можно заметить и другие модели, которые пока еще не выставлены на продажу, например виднеется краешек ГАЗ-24 Волга.
- Недавно в Германии выставили на продажу амфибию ЛуАЗ-967 практически без пробега. Просят за нее 14 900 евро.
- В Великобритании продается 20-летний McLAren F1 с пробегом всего 239 км.
Фото: Avito
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