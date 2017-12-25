В Рязани распродают коллекцию отечественных машин без пробега

В Рязани распродают коллекцию советских и российских автомобилей в практически идеальном состоянии. У большинства автомобилей пробег не превышает тысячу километров.

Сразу несколько объявлений от одного продавца с разными датами публикации появилось на одном из интернет-сайтов публикации объявлений. Среди распродаваемых автомобилей — Москвич-2140, несколько моделей ВАЗ, ГАЗ-3110 Волга и даже Ока. Стоимость машин варьируется от 150 тыс. руб. за ВАЗ-1111 Ока 2001 года выпуска до 600 тыс. руб. за ВАЗ-21099 2000 года выпуска.

Судя по фотографиям, все автомобили действительно практически не видели дорог и находятся в хорошем техническом состоянии (по крайней мере визуально). Продавец уверяет, что все это время машины хранились в помещении при постоянной температуре. На некоторых фотографиях можно заметить и другие модели, которые пока еще не выставлены на продажу, например виднеется краешек ГАЗ-24 Волга.

В Рязани распродают коллекцию отечественных машин без пробега

Фото: Avito

В Рязани распродают коллекцию отечественных машин без пробега
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