Прокатился на полмиллиона: история одного угона

Молодой человек угнал BMW «чисто прокатиться», но поездка оказалась совсем короткой.

В одном из домов на проспекте Мира в Омске в ночь с 23 на 24 декабря веселилась компания молодых людей. Не обошлось и без горячительных напитков. И когда хозяйка квартиры заснула, один из молодых людей увидел ключи от машины ее отца и решил полихачить. Его не остановило, что автомобиль был довольно дорогой — BMW X1. Покатался он всего минут восемь — на улице Нефтезаводской он не справился с управлением и врезался в дерево, все же был не вполне трезв. Повреждения оказались существенными — в автомобиле разбиты стекла, помяты боковые двери, сработали подушки безопасности — все это впоследствии потянуло на 500 тыс. рублей, пишет НГС.Омск. Молодой человек расстроился, бросил машину и отправился домой. А наутро 53-летний хозяин, не обнаружив на месте своего автомобиля, обратился в полицию.

Автомобиль вернули владельцу, по горячим следам разыскали и горе-угонщика. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фото: autogyaan.com

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