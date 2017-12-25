Прокатился на полмиллиона: история одного угона

Молодой человек угнал BMW «чисто прокатиться», но поездка оказалась совсем короткой.

В одном из домов на проспекте Мира в Омске в ночь с 23 на 24 декабря веселилась компания молодых людей. Не обошлось и без горячительных напитков. И когда хозяйка квартиры заснула, один из молодых людей увидел ключи от машины ее отца и решил полихачить. Его не остановило, что автомобиль был довольно дорогой — BMW X1. Покатался он всего минут восемь — на улице Нефтезаводской он не справился с управлением и врезался в дерево, все же был не вполне трезв. Повреждения оказались существенными — в автомобиле разбиты стекла, помяты боковые двери, сработали подушки безопасности — все это впоследствии потянуло на 500 тыс. рублей, пишет НГС.Омск. Молодой человек расстроился, бросил машину и отправился домой. А наутро 53-летний хозяин, не обнаружив на месте своего автомобиля, обратился в полицию.

Автомобиль вернули владельцу, по горячим следам разыскали и горе-угонщика. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Жителю Зеленограда пришлось своими силами выслеживать угонщиков автомобиля, а пока он этим занимался, мошенники добрались до Белоруссии. Местные полицейские обнаружили его кроссовер Mazda CX-5, а их российские коллеги по горячим следам раскрыли банду автоворов.

Омский депутат Кирилл Атаманиченко помог задержать и обезвредить угонщика такси, даже несмотря на то, что тот угрожал ему огнестрельным оружием.



Фото: autogyaan.com