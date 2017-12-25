Призрак Шнивы на перекрестке — что это было?

Появляющиеся из ниоткуда автомобили могут застать врасплох даже самых опытных водителей. В таких случаях приходится рассчитывать исключительно на собственные рефлексы и удачу.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

В октябре «За рулем» публиковал видеоролик из Сингапура, где на перекрестке словно из пустоты появляется автомобиль, из-за которого едва не произошла авария. Теперь похожий случай попал на камеру в российском городе Барнауле на пересечении улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна.

На записи видно, как водитель автомобиля, из которого велась съемка, собирается совершить на перекрестке поворот налево. Перед маневром в его поле зрения находится всего один встречный автомобиль, ожидающий «окна» для поворота в противоположном направлении. Других помех вроде бы не было, но как только автор ролика начал движение влево, из-за стоящей на перекрестке машины выехал внедорожник Chevrolet Niva.

В группе Barnaul 22 социальной сети ВКонтакте, где опубликована оригинальная запись, разгорелась целая дискуссия на тему того, откуда взялась Шнива: одни пользователи считают, что это призрак, другие уверены, что она просто «пряталась» за стоящим на перекрестке автомобилем. А вы сумели бы заметить такую помеху?

Фото: GM-АВТОВАЗ

Видео: YouTube

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Отзывы о Chevrolet Niva (11)

Chevrolet 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Цена, комфорт соответствующий, проходимость

Недостатки:

Расход топлива, динамика двигателя

Комментарий:

Владею Нивами более 10 лет, сначала 4х4, потом шевроле нива в комплектации "АТАКА", 2007 г.в. главное, чем мне нравилась трехдверка, её раскачивало на полевых дорогах, более вертлявая, динамичная была карбюраторная, с отлично отрепетированным карбюратором-красота! Первое, что бросилось...

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