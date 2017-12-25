В октябре «За рулем» публиковал видеоролик из Сингапура, где на перекрестке словно из пустоты появляется автомобиль, из-за которого едва не произошла авария. Теперь похожий случай попал на камеру в российском городе Барнауле на пересечении улиц Георгия Исакова и Солнечная Поляна.
На записи видно, как водитель автомобиля, из которого велась съемка, собирается совершить на перекрестке поворот налево. Перед маневром в его поле зрения находится всего один встречный автомобиль, ожидающий «окна» для поворота в противоположном направлении. Других помех вроде бы не было, но как только автор ролика начал движение влево, из-за стоящей на перекрестке машины выехал внедорожник Chevrolet Niva.
В группе Barnaul 22 социальной сети ВКонтакте, где опубликована оригинальная запись, разгорелась целая дискуссия на тему того, откуда взялась Шнива: одни пользователи считают, что это призрак, другие уверены, что она просто «пряталась» за стоящим на перекрестке автомобилем. А вы сумели бы заметить такую помеху?
- В канун Хэллоуина компания Ford провела опрос среди российских автомобилистов и выяснила, что сотрудники полиции пугают их не меньше, чем призраки.
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Фото: GM-АВТОВАЗ
Видео: YouTube
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