Hyundai хочет делать узлы для легковушек на КАМАЗе

Это был не визит вежливости — делегация Hyundai была внушительной: в ее состав вошли генеральный директор завода Нак Хван Ким и начальник департамента закупок автокомпонентов Александр Пак.
Больше всего гостей интересовали два совместных предприятия, которые созданы КАМАЗом и зарубежными компаниями: это «КАММИНЗ КАМА», где представители корейской компании ознакомились с работой линии обработки цилиндров. Затем делегация переместилась на кузнечный завод, где ознакомилась с процессом изготовления коленвалов. Наконец, корейцы ознакомились с работой СП «ЦФ КАМА», где производят коробки передач ZF.
Собственно интерес именно к этим производствам неслучаен: в ходе переговоров о перспективах сотрудничества представители Hyundai заявили, что рассматривают КАМАЗ в качестве возможного партнера для размещения заказов на производство узлов двигателей и коробок передач.
- Напомним, что впервые Hyundai заявил о возможной локализации производства двигателей в России весной этого года.
- Двигатели местной сборки получат и Mazda, собираемые в России. Японская компания уже приступила к строительству двигательного завода в Приморье.
Фото: Hyundai
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