Hyundai хочет делать узлы для легковушек на КАМАЗе

Делегация российского завода Hyundai Motor Manufacturing посетила Камский автозавод. Возможно, корейская компания разместит на мощностях КАМАЗа производство двигателей.

Это был не визит вежливости — делегация Hyundai была внушительной: в ее состав вошли генеральный директор завода Нак Хван Ким и начальник департамента закупок автокомпонентов Александр Пак.

Больше всего гостей интересовали два совместных предприятия, которые созданы КАМАЗом и зарубежными компаниями: это «КАММИНЗ КАМА», где представители корейской компании ознакомились с работой линии обработки цилиндров. Затем делегация переместилась на кузнечный завод, где ознакомилась с процессом изготовления коленвалов. Наконец, корейцы ознакомились с работой СП «ЦФ КАМА», где производят коробки передач ZF.

Собственно интерес именно к этим производствам неслучаен: в ходе переговоров о перспективах сотрудничества представители Hyundai заявили, что рассматривают КАМАЗ в качестве возможного партнера для размещения заказов на производство узлов двигателей и коробок передач.

Фото: Hyundai

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